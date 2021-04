Sorin Grindeanu e ferm: ”E exclus să suținem un guvern minoritar PNL”

Votul celor de la PSD pentru un guvern alcătuit de PNL, cu premier PNL este total exclus, a anunțat Sorin Grindeanu, vineri, la Timișoara. Dar, el nu exclude un guvern condus de un premier social-democrat, sau chiar alegeri anticipate peste câteva luni.

Sorin Grindeanu, prim vicepreședintele PSD, a declarat, la Timișoara, că partidul este pregătit să preia guvernarea, este, în final, partidul care a câștigat alegerile, fiind partidul cu cele mai multe voturi. Un guvern minoritar PNL, susținut de PSD nu este avut în vedere.

”Exclus așa ceva, susținem două lucruri. În primul rând e soluția unui guvern PSD, cu prim ministru PSD, în final noi am câștigat alegerile. Trebuie să ne întoarcem la popor, întotdeauna acesta are dreptate. Acum spunem și noi cum spuneau ei înainte, Parlamentul României nu mai reflectă voința românilor. A doua opțiune ar fi alegerile anticipate. Ar mai fi două-trei luni până la declanșarea alegerilor. Dacă vom avea un ritm mai mare de vaccinare, dacă s-ar decide alegeri anticipate nu am mai fi în criză pandemică. Pandemia va fi de domeniul trecutului, ar putea fi asigurate condițiile pentru alegeri”, spune Grindeanu.

Totuși, acesta e de părere că cei de la USR nu au decât ”declarații bombastice” și, în curând, vor avea o nouă nominalizare pentru Ministerul Sănătății.

