Sorin Grindeanu, la ședința de alegeri a PSD Timiș. “Treebuie să câștigăm conducerea Consiliului Județean”

Sorin Grindeanu, fost președinte al organizației și șef al Consiliului Județean, a anunțat, la ședința de alegeri a PSD Timiș, că social democrații trebuie să câștige funcția administrativă pe care el a deținut-o.

„Nu sunt chiar invitat, din câte știu sunt chiar delegat la această conferință, dar înțeleg că sunt prezentat ca făcân parte din conducerea națională a partidului (…) Mi-am făcut câteva notițe, dar, dincolo de ele, cred că trebuie să spun ce trebuia să spun în 2017. Acești oameni de aici in 2017 erau în curtea PSD Timiș și spuneau că ei nu sunt de acord cu ce se întâmplă. Vă spun aceste lucruri ca să înțelegeți spiritul acestei organizații, Atunci am fost exclus, Timișul a fost trecut la «și alții» la ceea ce înseamnă fonduri, primari, sume alocate pntru investiții (…) e foarte greu să îi scoți din casă pe timișoreni, dar și după ce îi scoți…”, a fist discursul lui Sorin Grindeanu.

Se poate câștiga funcția de sef al Administrației județene, așa cum a fost și in 2016.

„În 2016 am reușit să câștigăm alegerile și să îi batem pe cei de dreapta, dreapa unită. Am luat 40%, care ne-au dus în situația de a câștiga CJ, dar vreau să vă spun câteva lucruri pentru viitor. Mulți ani am așteptat să facă alții ceva pentru noi, mulți ani am fost complexați de anumite «tinichele, care sunau în urma noastră (…) Am așteptat cu toții înghițind acele invective pntru că poate nu aveam incredere în noi (…) Între timp am crescut și nu mai așteptăm voturi sau încrederea oamenilor, ci facem ce trebuie să facem pentru oameni, dincolo de apartenența politică. Facem pentru că trebuie să ne gândim la copiii noștri și la ce trebuie să lăsăm pentru noi. Facem pentru că avem curajul să ne asumăm lucruri (…) PSD Timiș este astăzi în aceeași formă electorală, așa cum a fost în 2016, când am reușit să câștigăm alegerile (…) Este timpul nostru în 2024, PSD Timiș va trebui să câștige CJT și vom face acest lucru”, a mai subliniat Grindeanu.

