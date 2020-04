Sorin Meici continuă dezvăluirile despre ”dilache și dilelile lui”

Sorin Simion Meici continuă pe pagina sa de facebook seria de dezvăluiri despre trecutul primarului Nicolae Robu. După prima postare, în care Meici, unul dintre cei mai vechi liberali din Timișoara, fost colaborator apropiat, încă din anii 90, al primarului Timișoarei, povestește cum Robu ar fi primit șpagă o mobilă de dormitor de la administratorii de cămine, pe vremea când era prorector al UPT, a urmat un răspuns dur de la primar. În care acesta se lăuda cu realizările lui, dar și amenința cu tribunalul pe toți cei care în calomniază și nu îi aduc un certificat care să rezulte că au probleme psihice.

Tirada lui Nicolae Robu l-a înfuriat pe Sorin Meici, care a răspuns, cu noi date din istoria parțial știută a președintelui PNL Timiș.

”Onorabilul profesor universitar doctor inginer Nicolae Robu a postat vineri seara un lung material, în opt puncte, pe pagina lui de facebook. Intitulată “A FOST PREA MULT. S-AU ÎNTRECUT TOATE LIMITELE”.

Trec cu lejeritate peste faptul că întreg titlul postării a fost scris cu litere mari. Un fel de strigăt de ajutor. În fapt, dacă cineva citește postarea până la capăt pricepe că este o amenințare. O amenințare cu tracasarea judiciară a oricărei persoane ce are altă părere decât Onorabilul. Sau dacă o persoană nu dorește a fi tracasat judiciar, musai trebuie să meargă la Spitalul de “voioși” de la Jebel și să-și scoată un Cefertecat de “vesel”. Cu acel Cefertecat, scapă. Poate să spună orice despre Onorabilul Profesor universitar doctor inginer Nicolae Robu fără a exista vreo tracasare judiciară. O asemenea atitudine vine din Întunecatul Ev Mediu, unde “nebunul” regelui avea libertatea de a spune orice, fără ca capul să-i fie amenințat de satârul gâdelui. Norocul nostru că Onorabilul Profesor universitar doctor inginer Nicolae Robu nu poate impune o orânduire demult apusă. Cu el în rolul de monarh absolutist.

Voi vorbi în dungă despre elucubrațiile Onorabilului Profesor universitar doctor inginer Nicolae Robu. Adică în sensul că nu voi aborda toată problematica expusă de el în cele opt puncte. E mult de scris. Și unele dintre afirmațiile Onorabilului Profesor universitar doctor inginer Nicolae Robu au fost deja analizate de alte persoane. Dar, hai să încercăm.

1. Tatăl deținut politic.

O mare minciună. Tatăl Onorabilului Profesor universitar doctor inginer Nicolae Robu nu a fost deținut politic.

Cu multă vreme în urmă, Onorabilul declara că tatăl lui a fost “tracasat” de comuniști pentru că s-a opus colectivizării și pentru ca Securitatea să nu-l aresteze, s-a ascuns în beci. Nici vorbă de pușcărie politică.

Acum să demistificăm “umpic” mai mult povestea. Tatăl Onorabilului este venit din Moldova, cu prima migrație după război. Inclusiv etimologia numelui plasează originea Onorabilului ca fiind din Moldova. În Transilvania și Banat nu erau “robi”. Erau “iobagi” sau “șerbi”. “Robii” îi găsim doar în Moldova. Fiind venit în Bocsig, este greu de crezut că în doar câțiva ani, tatăl Onorabilului putea acumula bani pentru a cumpăra pământ. Neavând pământ, nu se putea opune colectivizării. Îmi vine greu a crede că tatăl Onorabilului avea un suflet atât de altruist, încât să lupte pentru drepturile “angajatorului” său. Căci, tatăl Onorabilului putea fi doar slugă la vreun gospodar din Bocsig.

2. Cariera “PRIN MINE ÎNSUMI”.

Asta a fost tare de tot. Prea tare. Prea ca la țară. Săracul Nea Nelu Pugna nu mai trăiește. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Ce-ar mai fi râs. Cu lacrimi.

Cine este Nea Nelu Pugna? Un personaj puternic. Cu un caracter puternic. Fost director al Uzinelor Textile Timișoara. Fost profesor universitar. Dar peste toate astea, un OM. De la el am învățat multe. Și am auzit multe. Mie mi-a fost MENTOR. Dar și multe alte persoane au beneficiat de pe urma intervenției lui. Inclusiv Onorabilul Profesor universitar doctor inginer Nicolae Robu. Da. Nea Nelu, pe lângă multe calități, avea una care mie personal îmi repugna. Era vânător. Înrăit. Iar sub sticla biroului, aflat la etajul unu al Palatului Lloyd (actualmente Rectoratul Politehnicii) trona la mare cinste o poză de la vânătoare. Nea Nelu cu Nicolae Ceaușescu. Și având asemenea “relații”, Nea Nelu chiar a putut ajuta unele persoane. Cum a fost și Onorabilul. Care a beneficiat de un transfer de la IIRUC, din postul de depanator calculatoare, la Politehnică, pe postul de asistent universitar. Cam asta ar fi “PRIN MINE ÎNSUMI.”

3. Realizările Onorabilului Rector

Aș putea spune multe. Dar cel mai bine a scris domnul Ioan Cartis. Cel mai bun Rector al Politehnicii din Timișoara din ultimii 50 de ani. Nu cunosc persoanele care au ocupat funcția de Rector al Politehnicii înainte de 1970, de aceea nu am extins perioada.

Am făcut captură foto, după elegantul comentariu al domnului Profesor Carțiș. Elegant în exprimare, după cum știu că a fost un adevărat Lord în viață.

Multiplele realizări ale Onorabilului sunt “dăcât” două. Pe principiul: “Cei patru Apostoli, au fost trei. Luca și Matei.”

Deci, Onorabilul a realizat “dăcât” amenajarea părculețului și a sălii mici a Senatului.

Sala mică a Senatului este fosta sală de cursuri, numerotată 304. Situată tot la etajul unu al Palatului Lloyd. Chiar lângă biroul lui Nea Nelu Pugna. Și ce-a făcut Onorabilul. A scos băncile, scaunele, catedra, tabla. A zugrăvit sala. Și a pus alt mobilier. Bine. Nu el. Muncitorii. El “dăcât” cu supravegherea.

Comparativ cu renovarea și reabilitarea a douăzeci de cămine studențești, construcția de unor baze sportive, construcția unei biblioteci moderne, reabilitarea unor clădiri ale facultăților, dotarea laboratoarelor etc., cele două obiective de care s-a ocupat Onorabilul Profesor universitar doctor inginer Nicolae Robu sunt ceva minuscul. INFINITEZIMAL. NEDECELABIL.

Dar deja m-am întins prea mult. Mai sunt zile. Și vom mai vorbi despre Onorabilul Profesor universitar doctor inginer Nicolae Robu.

Trec la ultimul aliniat. Cel cu Cefertecatul. Este o amenințare penibilă. Jenantă. Ce se înscrie într-un “modus operandi” ce i-a asigurat succesul în fața altor persoane. Persoane ce erau legate ombilical de Onorabilul sau de funcția ocupată de acesta. Cum eu, Sorin Simion Meici, nu sunt legat ombilical de Onorabilul și nici nu am interese care să depindă de semnătura Onorabilului asemenea amenințări mă lasă rece. Și îl avertizez că afirmațiile publice făcute de Onorabilul Profesor universitar doctor inginer Nicolae Robu la adresa mea nu vor rămâne nesancționate. Da. Stimabile. După ce trece perioada de isterie, ne vom încrucișa armele în sala de tribunal. Nimeni nu a îndrăznit să mă jignească public. Iar un asemenea afront nu înghit. Mai ales de la un ipochimen ca tine,” spune Sorin Meici.

Comentarii

comentarii