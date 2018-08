Sorin Supuran: “Mă voi îndrepta împotriva tuturor celor care au votat pentru revocarea mea din funcție”

Sorin Supuran, managerul general demis de la Societatea de Transport Public Timișoara (fosta RATT), a organizat vineri,10.08.2018, o conferință de presă la sediul Maracana. Cu acest prilej el a dorit să supună atenției publice unele aspecte legate de problemele STPT constatate în perioada mandatului de director interimar.

“Voi depune și voi contesta decizia de revocare în instanță, dar nu voi solicita reintegrarea vreau să dovedesc că revocarea mea nu a fost justă, voi cere daune morale, iar în funcție de cum instanțele se vor pronunța, îmi las libertatea de a mă îndrepta împotriva tuturor celor care au votat pentru revocarea mea din funcție. Voi rămâne în Consiliul de Administrație și voi lupta ca astfel colegii să își primească salariile ca acele achiziții de piese și carburanți, anvelope, acumulatori să fie făcute la prețuri firești de piață”, a declarat Supuran, vineri la conferința de presă.

Fostul director interimar susține că este fals ceea ce s-a spus despre el că nu a comunicat cu Autoritatea Tutelară și cu primarul Nicolae Robu.

“Mi s-a imputat cu nu am comunicat cu Autoritatea Tutelară și cu domnul primar Nicolae Robu. Vreau să spun că am avut o comunicare permanentă în calitate de director general interimar, ceea ce pot dovedi cu înscrisuri și comunicări electronice, sms-uri, email-uri, watssupp-uri. Am avut vizite la primărie, am susținut proicte în grupul de consilieri. Vineri am vorbit cu primarul și joi seara am avut o discuție cu dumnealui și am convenit că în cursul zilei de sâmbătă să avem o întâlnire pentru a clarifica problemele legate de iluminatul public”, a spus Supuran.

Vineri el a depus raportul de 181 de file și la Curtea de Conturi cu numărul 1942. Documentul indică toate neconformitățile pe care le-a constatat de la preluarea mandatului lui din 31 mai 2018.

“Eu am solicitat de la început și ultimul raport al Curții de Conturi, decizia și planul de măsuri. La momentul respective nu mi s-au pus la dispoziție, ci la aproape două săptămâni după ce am luat mandatul. Cunoscând datoriile STPT și restanțele salariale ale angajaților. Am primit garanții că în decursul lunii iunie, iulie, autoritatea tutelară își va achita obligațiile financiare pe care le datorează STPT. În 31.05.2018 sumele datorate STPT erau de 14 milioane lei. Dacă acea sumă ar fi fost achitată integral, societatea ar fi putut plăti salariile ratele de eșalonare și chiar o parte către fuirnizori. Am ținut să clarific acestea din următorul motiv. Foarte puțină lume știe că datoria către ANAF acea eșalonare de 1.250.000 lei pe lună nu era plătită niciodată la timp. Nefiind plătită sau plătită cu întârziere, sumele adunate produc penalități, inclusiv la toate contribuțiile ce țin de salarii. Penalitățile erau foarte mari și puteu fi imputate managerului. Eu am notificat primăria cu înscrisuri despre toate aceste sume pe care le datora societății de transport.”, a spus Supuran.

În legătură cu gratuitățile Spuran a atras atenția că există prea multe categorii de personae care beneficiază de gratuități: sunt pensionari cu pensii care trec de 20.000 lei, funcționari publici cu salarii mari, salariați ai societăților comericiale cu acționar majoritar consiliul local, dar și unele fundații și asociații. “Trebuie să existe gratuități, dar o revizuire a lor este necesară și încadrarea unor categorii sociale care au nevoie cu adevărat de gratuități ar fi crescut veniturile proprii ale STPT”, a mai atras atenția Supuran.

