Sorin Supuran susţine că va continua şirul dezvăluirilor despre situaţia din STPT

Sorin Supuran, directorul demis de la STPT, în absenţă, neagă afirmaţii apărute în spaţiul public, care lăsau să se înţeleagă că în spatele recentelor dezvăluiri ale sale despre situaţia RATT ar sta posibile negocieri cu primarul Nicolae Robu de a opri şirul acestora.

“Dragi prieteni, revin cu o clarificare referitoare la afirmații ale unor persoane din zona publică, un exemplu fiind deputatul PSD, Alfred Simonis, potrivit cărora ar putea exista o negociere, înțelegere sau orice altceva între mine și primarul Nicolae Robu care să mă facă să opresc șirul lucrurilor pe care le am de spus despre situația de la STPT. Repet, m-am angajat să schimb modul în care se face transport public în Timișoara, am încercat ca actul meu managerial să fie transparent aşa cum am promis din prima zi și am arătat permanent neconformităţile găsite. Atât cât am fost lăsat am făcut toate eforturile pentru a face din cetățenii Timișoarei parteneri reali în transformarea transportului public într-unul civilizat, demn de orașul nostru. Nu am avut și NU VOI AVEA niciun “pact secret’ cu nimeni, voi continua să vorbesc public despre toate problemele din STPT, și sunt foarte multe, pentru că am credința că timişorenii merită mai mult decât ce au avut până acum”, spune Sorin Supuran pe pagina sa de facebook.

