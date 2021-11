SOS oamenii străzii din Timișoara! Vrei să donezi pături, plapume, lenjerii de pat? Iată ce trebuie să faci!

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara găzduiește persoane fără adăpost la Centrul de Suport pentru Situații de Urgență și Criză (de la Pădurea Verde) și în Complexul de Servicii Sf Francisc ( strada Telegrafului nr 8 ).

Corina Eva a explicat că la Centrul de Suport pentru Situații de Urgență și Criză (de laPădurea Verde) sunt disponibile un numar de 21 de locuri in containere, racordate la utilități.

Complexul de servicii Sf Francisc din strada Telegrafului 8, are un numar de 54 de locuri, iar aici, ca în fiecare iarnă se găsesc soluții pentru a caza toate persoanele fără adăpost astfel încât să fie evitat decesul prin hipotermie.

Cetățenii care sesizează persoane aflate pe stradă sau în spații neîncălzite sunt rugate să apeleze serviciul de urgență 112 care ulterior le va redirecționa către adăposturile DASTM din Timișoara.

Toate persoanele care ajung în centre sunt testate COVID-19 și li se efectuează examenul pulmonar, de asemenea sunt deparazitate, igienizate, primesc haine curate, hrană, consiliere, îngrijire și suport psihologic și social. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara asigura dezinfecția spațiilor de cazare cât și materialele igienico-sanitare necesare persoanelor cazate.

In baza parteneriatului existent, persoanele fara adapost sunt redirectionate si catre adaposturile Fundatiei Timisoara 89 , Federatia Caritas prin Azilul de noapte Patern Jordan , serviciile oferite persoanelor fara adapost fiind completate de actiunile cu caracter social desfasurate de Isus Speranta Romaniei.

Generozitatea timișorenilor care s-au alaturat Campaniei de donatii “Tu poti renunta?” initiata de Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara aduce un plus de bine in viata persoanelor fără adăpost si a familiilor nevoiase din Timisoara. Lansata in luna decembrie a anului 2019, aceasta campanie a beneficiat de sustinerea permanenta a timisorenilor si nu numai. In tot acest timp oamenii au donat haine, alimente, lenjerii de pat, mobilier, paturi, vesela etc., lucrurinoi sau folosite dar in stare buna, pe care asistentii sociali le-au distribuit oamenilor sifamiliilor nevoiase din Timisoara. Campania merge mai departe datorita oamenilor cu suflet mare! Alătură-te și tu demersului nostru de a sprijini persoanele aflate în dificultate din comunitatea noastră, copii și adulți: oameni fără adăpost, migranți, familii nevoiașe, persoane varstnice singure și fără ajutor.

Timișorenii cu inima mare, care pot și vor să doneze pături, plapume, lenjerii de pat,lenjerii de corp, ciorapi, încalțăminte, haine groase, jucării, alimente, produse de igienă sunt așteptați zilnic între orele 8.00-16.00 pe strada Plavosin nr. 21 (zona Mehala),persoana de contact Corina Eva – 0356/416050 Obiectele vestimentare nu trebuie sa fie noi, însă trebuie să fie curate, iar produsele alimentare și cele de igienă în termen de valabilitate. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara mulțumește în numele fiecarui om care va primi gestul dumneavoastră! -a conchis Corina Eva.

