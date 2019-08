Soți agresivi, cercetați de polițiștii arădeni

Polițiștii arădeni continuă cu emiterea ordinelor de protecție provizorii pentru soții agresivi. O femeie din Ghioroc a sesizat polițiștii Secției 7 Rurală Lipova despre faptul că soțul său în vârstă de 39 de ani, fiind sub influența băuturilor alcoolice a lovit-o și împins-o, aceasta lovindu-se cu capul de podea. În urma evaluării situației, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile, fiind efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie și amenințare. Polițiștii din Zădăreni au fost sesizați de o femeie din Zimandu Nou despre faptul că soțul ei, de 42 de ani, fiind sub influența alcoolului, a lovit-o cu pumnii și picioarele în zona feței și picioarelor, fiind emis un ordin de protecție provizoriu. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

