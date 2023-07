Soțul Danei Roba, Daniel Balaciu, arbitru premiat de AJF Timiș, a rupt tăcerea: „A început să mă amenințe cu interlopii”

Daniel Balaciu, fost arbitru la ligile inferioare din Timis, care a fost retinut de autoritati imediat dupa ce a lovit-o cu ciocanul in cap pe sotia sa, Daniela Roba, care a fost la un pas de moarte, a oferit prima reactie.

Acesta este un om cunoscut in fotbalul din judetul Timis. Fost arbitru la ligile inferioare, din 2021 acesta era jucator, antrenor si investitor la echipa din Semlacu Mic. In plus, in urma cu cateva luni, Balaciu a primit o diploma de excelenta in sport pentru implicarea sa.

”Dana nu m-a schimbat nici macar o zi, iar situatia asta mi-a provocat un stres continuu. In data de 8 mai, sotia mea a depus o cerere de divort la notar si am primit un termen de razgandire pana in data de 9 iunie.

Dana a inceput sa ma ameninte cu interlopii si mi-a fost frica ca vor veni sa ma omoare. Regret ceea ce am facut si nu o voi mai lovi niciodata pe sotia mea. Dar vreau sa se stie ca ce s-a intamplat a fost in legitima aparare din cauza faptului ca am fost provocat.

As vrea sa fiu judecat in libertate, pentru ca fetitele mele au nevoie de mine ca am lucrat 10 ani la jandarmi. Eu m-am ocupat de fete, nu sotia mea. Am poze cu ea venind acasa la 1 noaptea. Sotia mea si-a facut relatii pentru ca machiaza, ea mi-a distrus familia. In toata perioada in care am fost impreuna nu i-am dat nicio palma”, a spus Balaciu, potrivit spynews.ro.

Sotia sa a trecut peste momentele critice, insa mai are nevoie de trei interventii chirurgicale pentru a-si reveni complet. Roba a dezvaluit ca, dupa ce a fost lovita cu bestialitate de sotul ei, acesta i-a si furat o suma mare de bani.

”Eu nu mai pot sa lucrez acum si ma doare foarte tare. Cei care au vazut numarul meu de cont au trimis cat au putut, 100 de lei, 200 de lei. Le sunt recunoscatoare. Ma voi intretine cu ajutorul parintilor.

Dar cred ca Dumnezeu ma va face repede bine. Nu-mi mai simt nasul, dintii pe partea de sus nu-i mai simt, nu mai am miros… Dupa ce ma voi opera, am convingerea ca voi fi foarte bine.

Inainte sa patesc asta, aveam stransi 20.000 de euro pentru masina si 8.000 de euro pentru scoala copiilor. Mi-a furat cei 20.000 de euro pe care i-am strans. Dar Dumnezeu ma va ajuta!”, a spus Daniela Roba, in urma cu cateva zile.

Sursa: digisport.ro

