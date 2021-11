Spectacol de dans contemporan, la Lugoj: „Connecting Pleasures”

În luna noiembrie, compania de dans contemporan Unfold Motion demarează programul cultural „DansNomad” în Timișoara și Lugoj. Spectacolul prezentat pe data de 6 noiembrie la Lugoj este intitulat „Connecting Pleasures” și se va desfășura la Centrul de tineret, de la ora 18:00. Spectacolul este o producție de dans contemporan a companiei Unfold Motion, realizată în 2020 (prin co-finanțare AFCN), cu Oana Antonovici, Raul Lăzărescu, Alexandru Pîntea, Beatrice Tudor. Concept și coregrafie: Lavinia Urcan și Beatrice Tudor. „Connecting Pleasures a pornit ca o cercetare subiectivă asupra plăcerii – așa cum este percepută în mod individual de fiecare. Intervievând diferiți oameni, am colectat idei cu care am jonglat pe parcursul procesului de lucru, lăsând mai degrabă corpurile să preia și să prelucreze informația. Spectacolul este un punct de vedere personal al performerilor și trebuie asimilat ca atare”, spun cei de la Unfold Motion. Accesul fizic la spectacol este gratuit, în limita a 20 de locuri disponibile (cu prezentarea obligatorie a certificatului verde). Spectacolul va fi transmis și online, pe paginile de Facebook ale Asociațiilor Unfold Motion și FOA – Fusion of Arts, precum și pe pagina de Facebook FITT Timișoara.

