Speedwell a cumpărat terenul fostei fabrici de textile 1 Iunie SA din Timișoara pentru un nou proiect imobiliar, după modelul PALTIM

Dezvoltatorul Speedwell a cumpărat terenul fostei fabrici de textile 1 Iunie din Timișoara pentru un nou proiect imobiliar. Este al doilea proiect din Timișoara al companiei cu acționari belgieni.

Dezvoltatorul Speedwell se extinde la nivel național și a anunțat achiziția unui teren de 24.000 de mp în Timișoara, pentru cel de-al doilea proiect mixt al companiei, după modelul PALTIM. Noul proiect va avea spații rezidențiale, de birouri și comerciale. Pe terenul achiziționat se află clădirile fostei fabrici de textile 1 Iunie, cu o suprafață construită de aproximativ 33.000 mp.

Fabrica de textile 1 Iunie SA se afla în faliment din 2006, iar activele au fost scoase la vânzare la începutul acestui an, la prețul de pornire de 7,25 de milioane de euro, cel la care s-a adjudecat terenul, potrivit datelor din Buletinul Procedurilor de Insolvență disponibile în Termene.ro consultate de Economica.net. Speedwell a cumpărat terenul prin firma Cobblestone Development.

„Timișoara este unul dintre cele mai frumoase orașe din România, un oraș universitar, modern, ce a atras multă atenție, mai ales în ultima perioadă. Suntem bucuroși că am creat deja o tradiție în dezvoltarea de comunități puternice care pot beneficia de facilitățile necesare. De exemplu, aeroportul din Timișoara se află la doar 15 minute distanță de noua adresă. Asemănător cu primul nostru ansamblu mixed-use din Timișoara, PALTIM, și viitorul ansamblu va avea ieșire la malul râului Bega. Fiind foarte aproape de centru, viitorii locatari se vor putea deplasa pe jos către școli, centre comerciale și parcuri”, a declarat Didier Balcaen, CEO și co-fondator Speedwell.

Speedwell are un portofoliu semnificativ de proiecte în România, incluzând Record Park în Cluj-Napoca, The Ivy, Triama Residence, MIRO, The Meadows, CityZen și SpacePlus în București, PALTIM în Timișoara și Riverside City în Râmnicu-Vâlcea.

