Spitalele din Timiș primesc și în acest an, prin schema de minimis a Consiliului Județean, 317.000 euro pentru dotare

Spitalele din Timiș primesc și în acest an, prin schema de minimis...

Consilierii județeni au aprobat, miercuri, alocarea a 317.000 de euro de la bugetul județușui, prin schema de minimis, pentru achiziția de dotări medicale pentru șase spitale locale din Timiș.

Cu bani nerambursabili de la Consiliul Județean Timiș se va achiziționa aparatură nouă pentru șase unități sanitare, orășenești și municipale, vor primi în total 317.000 euro pentru achiziția de echipamente medicale noi. Vorbim de spitalele din Jimbolia, Lugoj, Făget, Sânnicolau Mare, Timișoara și Deta.

Acestea au solicitat finanțare pentru achiziționarea unui ecograf obstetrică-ginecologie, a unei instalații de radiologie mobilă full digitală (pentru neonatologie), sau a unei mese electrice de operație. De asemenea, unitățile sanitare au propus cumpărarea unor citoscoape flexibile, electrocardiografe, defibrilatoare sau electrocautere.

Sumele alocate în cadrul schemei de minimis vor ajunge la Spitalul Orășenesc „Dr. Karl Diel” Jimbolia” – 233.000 lei; Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei” Lugoj – 275.000 lei; Spitalul Orășenesc Făget – 233.906; Spitalul Orășenesc Sânnicolau Mare – 327.045 lei; Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara – 275.055 lei; Spitalul Orășenesc Deta – 198.940 lei

„Venim și în acest an în sprijinul spitalelor din județ, având în vedere că achiziția de aparatură medicală nouă este o povară financiară greu de dus de autoritățile locale. Calitatea actului medical va crește, iar timișenii nu vor trebui să se deplaseze pentru orice investigație la Timișoara. Toată lumea are de câștigat. Serviciile medicale de calitate sunt esențiale pentru orice comunitate. Mai sunt multe de făcut în această direcție, dar suntem pe drumul cel bun. Dacă luăm în calcul toate investițiile derulate de Consiliul Județean în prezent, vom avea parte de un salt calitativ major în sectorul serviciilor medicale în doar câțiva ani”, spune președintele CJ, Alin Nica.

Derularea schemei de minimis a început în anul 2019, când a fost acordat un sprijin de 1.428.412 lei. În 2020 s-au acordat finanțări în valoare de 2.804.261 lei, urmând ca în acest an să se acorde pentru toate cele șase spitale publice locale suma de 1.542.946 lei, peste 317.000 euro.

Trebuie menționat că suma totală a ajutoarelor de minimis acordate pe parcursul unei perioade de trei ani fiscali, inclusiv cel în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare, nu poate depăși pragul de 200.000 euro pentru fiecare solicitant.

Spitalele publice vor înainta Consiliului Județean Timiș documente justificative, conform Ghidului aprobat, pentru cheltuielile efectuate din sumele alocate, iar decontarea se va realiza pe bază de acte doveditoare. Termenul limită de decont este 30.11.2021. În situația în care se constată că banii nu au fost utilizați conform scopului pentru care au fost acordați sau/și conform prevederile legale, aceștia vor fi recuperați de către finanțator.

Schema de minimis este singura modalitate legală prin care Consiliul Județean poate finanța unitățile sanitare municipale și orășenești, în grija directă a acestuia aflându-se doar Spitalul Județean din Timișoara.

