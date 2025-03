Spitalul Medici’s din Timișoara a primit premiul juriului „SAINT-GOBAIN TROPHY” acordat pentru viziunea si calitatea impecabilă a proiectului și execuției construcției, clădirea Spitalului Medici’s poziționandu-se printre clădirile emblematice de institutii din România.

Medicul Adrian Bădescu, fondatorul Clinicilor Medici’s, a explicat că acesta este al treilea premiu prestigios primit în ultimul an de către Spitalul Medici’s, aparținând grupului MedLife România. După ce în toamnă proiectul Medici’s a primit premiul revistei Capital pentru deschiderea „celui mai modern spital din vestul României” și premiul de excelență al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, iar cei doi șefi de clinici ai spitalului au fost nominalizați în Top Performeri din Sănătate 2024 (prof. univ. dr Ciprian Duță și prof. univ. dr Tiberiu Bratu), de această dată chiar spațiul medical al spitalului a primit premiul special al juriului „Saint-Gobain Trophy”, premiu decernat în gala de la București din 27 februarie 2025.

Proiectul Spitalului Medici’s din Timișoara a fost realizat de către arh. George Ciuhandu (MG Building Design), designeri Corina și Iulia Săftescu (Cass Design), fațadist Alcoline SRL, constructor ILA Vorhaiben SRL, instalații Agasi SRL, Capabil SRL și Flexik SRL.

Competiția Saint-Gobain Trophy dovedește că în România ultimilor ani se construiește nu doar mult ci și bine, iar adesea chiar spectaculos, la nivelul standardelor și ambițiilor europene.

În finala competiției Saint-Gobain Trophy au ajuns 36 de proiecte din România, câteva dintre ele fiind premiate.

Finaliștii competiției, în ordine alfabetică: Aeroportul Internațional Iasi, Aeroportul Internațional Timișoara (premiul III), Arghezi Offices (B), British School (TM), Cambridge School (B), Cardinal (DJ), Castelul Bethlen-Haller (AB), Clinica Stomatologică Infantilă Iași, Complex Turistic Făget (CJ), Cortina 126 (B), Cortina North (B), Equilibrium II (B), Hamilton (TM), Hotel Europa Eforie, renovare (CT), Hotel Opera Timișoara, Institutul de Cercetări Avansate de Mediu Timișoara, Manta Roșie Residence (IS), Maxi-Pet Militari (B), Muse Offices (B), Neo Floreasca Lake (B), Autonom (NT), One Cotroceni Park (B), One Mamaia Nord (CT), One Verdi Park (B), Paltim Residence (TM), Parc Tunari (B), Plaza Business Center (SB), Quartier Azuga (B), Restaurant Bolta Rece (SB), Riverside Office (SB), Silk District Offices (IS), One Mamaia Nord (CT), Spital Medici’s Timișoara (premiul juriului), Up-Site (B), Vogh Olimp (CT), Yacht Kid residence (B).

Majoritatea proiectelor finaliste au fost din București (14), Timișoara (7), Constanța (4), Iasi (4), Sibiu (3), Cluj (1), Craiova (1), Alba (1), Piatra Neamt (1).

Timișoara a ocupat locul doi între finaliștii competiției, cu 7 proiecte, dintre care două premiate: Spitalul Medici’s (premiul juriului) și Aeroportul Internațional Timișoara (premiul III), alături de I.C.A.M., British School, Hamilton, Paltim Residence și Hotel Opera, dovedind că în capitala Banatului există proiecte arhitecturale de o calitate și o viziune excelentă.

Dr. Badescu a mai dăugat că Spitalul Medici’s a investit masiv în tehnologie de cea mai înaltă performanță (investiția totală a proiectului ridicându-se la 25 milioane de euro, dintre care jumătate în aparatura din sălile de operație) și în atragerea unor medici excepționali (în specialitățile: chirurgie robotică, chirurgie laparoscopică, chirurgie generală abdominală, chirurgie oncologică, chirurgie endocrină, chirurgie bariatrică, chirurgie estetică, plastică și reconstructivă, ortopedie și traumatologie, neurochirurgie și chirurgie spinală, urologie, chirurgie ginecologică, chirurgie vasculară, chirurgie orl, ginecologie și obstetrică, maternitate, endoscopie și imagistică de înaltă performanță).

O prioritate în proiectul spitalului Medici’s a fost investiția în spațiul medical, aducându-l la un nivel ridicat de design, rafinament și siguranță pentru pacient. Medici’s este singurul spital privat din România cu bloc operator în sistem complet de camere curate, complet digitalizat. Sistemul de camere curate, reprezentând o investiție de peste un milion de euro, reduce cu peste 90% riscurile infecțiilor nozocomiale, conform studiilor medicale.

Spitalul Medici’s se află amplasat în zona centrală a Timișoarei (str. Porumbescu nr. 9), având o suprafață construită de 6.200 mp, dispunând de 125 de paturi și 10 săli de operație, dintre care cinci în sistem de bloc operator, două săli de chirurgie de zi, o sală de operații cezariene și două săli de naștere. În spital lucrează cca 200 de profesioniști, acoperind 15 specialități și subspecialități chirurgicale și o maternitate privată. Investiția totală a proiectului s-a ridicat la 25 milioane de euro. Spitalul Medici’s aparține grupului MedLife România.

Comentarii

comentarii