Spitalul Municipal Timișoara lansează un proiect transfrontalier pentru tratarea bolilor cardiovasculare în Timiș -Bekeș

Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara, manager dr. Olimpia Oprea, organizează conferința de lansare a proiectului transfrontalier „Cross-border cooperation in the prevention and complex treatment of cardiovascular and peripheral vascular diseases in Békés – Timis counties“ Team-Cardio-Prevent.

Acesta este pe Programul Interreg V-A România-Ungaria 2014 – 2020 Axa prioritară 4 – Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății.

Obiectiv specific 4.1- Servicii medicale preventive și curative în zona eligibilă îmbunătățite. Investiţii în infrastructura medicală și socială.

Partener în activități este Spitalul Central Județean Bekeș din Ungaria.

