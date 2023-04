”Spre fabrica de cancer!”. Protest la Chișoda pentru a atrage atenția referitor la poluarea produsă de fabrica de reciclare a cauciucului din Calea Șagului

Cosmarul locuitorilor din satul Chisoda, comuna Giroc, a inceput in urma cu aproape 10 ani. La iesirea din Timisoara, catre Calea Sagului, a fost construita o fabrica care sa recicleze cauciucuri si tot felul de materiale din plastic. In zilele in care se da foc materialelor, in zona se simte un miros extrem de taios, se vede un fum inecacios, iar autoritatile, din pacate, inchid ochii.

Satui de poluarea in care traiesc zi de zi, mai multi cetateni din zona au facut zeci si zeci de reclamatii la toate institutiile statului: Primaria comunei Giroc, Consiliul Judetean Timis, Garda de Mediu, Agentia pentru Protectia Mediului Timis, chiar si Presedintia Romaniei, ori Guvern, in speranta ca, poate, cineva va retrage autorizatia firmei respective, iar activitatea fabricii va fi inchisa. De multe ori, cei care vin sa verifice spun ca nu simt nimic sau ca in zona masuratorile lor arata ca aerul este unul respirabil, fara a fi depasi parametrii legali. Cu toate acestea, locuitorii din Chisoda spun ca aerul este irespirabil, ca pur si simplu sunt momente in care nu pot sta afara, in curte, din cauza mirosului de cauciuc ars.

Pentru a veni in sprijinul lor, si pentru a trage un semnal de alarma, reprezentantii Asociatiei Initiativelor Civice Independente Giroc (AICI Giroc) au organizat, duminica dimineata, in intervalul 11-13, o actiune pasnica de protest, fiind prezenti pe drumul ce leaga Girocul de Chisoda si duce spre iesirea din Timisoara, pe noua centura, cu pancarte. Pe acestea erau inscriptionate mesaje care sa atraga atentia conducatorilor auto care treceau prin zona, dar si autoritatilor, mesaje precum ”Ne-am mutat la sat, vrem aer curat”, ”Miroase fum-tastic”, ”Nu fum fabricat”, ”Nasul vostru e defect?”, ”Gazati din 2013”, ”Lupt pentru sanatatea copiilor nostri!” si chiar o pancarta cu semn ”Spre fabrica de cancer!”.

Initiativa se va repeta ori de cate ori va fi necesar pentru a atrage atentia cu privire la necesitatea mentinerii unui mediu sanatos pentru locuitorii comunei noastre.

