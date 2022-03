Spuneți-vă părerea pe tema finanțării proiectelor culturale din agenda CJT

Consiliul Județean Timiș pregătește o nouă ediție a Tim Cultura, programul prin care organizațiile culturale pot accesa fonduri nerambursabile de la. Instituția invită toate persoanele interesate să-și spună părerea și să vină cu propuneri privind ghidul prin care se acordă finanțare pentru acțiuni culturale.

Principiile care stau la baza acestuia sunt libera concurență, transparența, diversitatea culturală și pluridisciplinaritatea, neretroactivitatea, susținerea debutului, tratamentul egal și contribuția proprie a beneficiarului.

Conform propunerii de ghid, ariile tematice eligibile sunt: Artele spectacolului (teatru, dans, muzică, etc.); Patrimoniu cultural (documentarea/cercetarea patrimoniului cultural mobil și imobil, tradiții, obiceiuri, muzică și dansuri populare, meșteșuguri tradiționale, artă culinară etc.); Arte vizuale (film/pictură, sculptură, arte decorative, foto/video, multimedia, etc.); Educație prin cultură și cultură prin educație (utilizarea culturii și a creativității pentru dezvoltarea de noi audiențe); Proiecte editoriale și literare; Fonduri de mobilitate (culturală și de tineret); Formare profesională (cuprinzând domeniile cultură, educație și tineret); Educație; Educație în sănătate și mediu, incluziune socială; Valorizarea spațiului DKMT; Capitală europeană a culturii (doar proiectele derulate în cadrul sau sub umbrela Programului Național Timişoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii).

Ghidul poate fi consultat la adresa https://www.cjtimis.ro/informatii-publice/transparenta-decizionala. Propunerile, sugestiile și opiniile se pot depune la Registratura Consiliului Județean sau pot fi trimise prin email, la adresa cornelia.paraipan@cjtimis.ro, până la data de 21 martie.

Consultarea publică va fi urmată de aprobarea ghidului în plenul Consiliului Județean și deschiderea sesiunii de selecție, etape ce vor fi mediatizate prin canalele de comunicare ale Consiliului.

