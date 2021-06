SRI, capăt de linie?

Detonându-se, Lucian Duță, fost șef al Casei de Sănătate, lansează câteva dezvăluiri bombă, dar și o profeție sumbră. Și anume că Serviciul Român de Informații nu va renunța niciodată la arma cibernetică. Va ține cu dinții de sistemul Big Brother perfect funcțional din 2017. Este momentul să trecem în revistă atât implicațiile, cât și consecințele.

Cu o condamnare pe cap în prima instanță de mai mulți ani de închisoare și cu riscul ca, la apel, să-i cadă peste cap sabia lui Damocles, Lucian Duță, abandonat de tovarășii săi de drum din SRI și din politică, s-a detonat din nou la Realitatea Plus, într-un interviu acordat în exclusivitate realizatorului Anca Alexandrescu. Este momentul să facem un bilanț al dezvăluirilor pe care le-am auzit și care ar trebui să îngrozească întreaga Românie.

1). Casa de Sănătate rulează un buget imens, de câtva miliarde de euro anual. Partidele politice au pus din capul locului ochiul pe acest buget, încercând în fel și chip, prin intermediul celor pe care i-au pus să păstorească această instituție, să sifoneze în mod ilegal cât mai mulți bani. O parte s-a scurs cu siguranță în buzunarele unor politicieni aflați la butoane, dar cea mai mare parte a fost destinată campaniilor electorale. În acest sens, Lucian Duță face declarații incendiare și ne pune la dispoziție și documente din dosarul penal la fel de incendiare. Avem astfel certitudinea că milioane de euro au luat drumul Partidului Democrat chiar prin intermediul lui Duță, și alte miiloane, poate zeci de milioane, prin intermediul lui Cristian Bușoi, succesorul său la Casa de Sănătate. Primul e condamnat în primă instanță, al doilea a fost ignorat de către Direcția Națională Anticorupție, în ciuda denunțurilor făcute împotriva lui.

2). Din fondurile Casei de Sănătate s-au înfruptat nu numai politicieni, ci și ofițeri superiori ai Serviciului Român de Informații, mai cu seamă cei care au fost implicați în canibalizarea bazei de date a Casei de Sănătate și în elaborarea sistemului Big Brother.

3). Cum s-a procedat concret pentru sifonarea unor sume de zeci de milioane de euro? Relativ simplu. În vederea creării cardului de sănătate, o performanță a statului român, realizată în perioada în care Duță a condus această instituție, au fost alocate importante fonduri europene sub condiția ca de sistemul elaborat să beneficieze o agenție guvernamentală. Și în niciun caz un serviciu secret. În final au fost alocate și alte sume la fel de consistente, în scopul achiziționării din Marea Britanie a unora dintre cele mai performante motoare de căutare. În baza unui caiet de sarcini cu dedicație, elaborat, culmea, sub semnătură de un colectiv de ofițeri SRI, două firme de casă, Siveco și Hewlett-Packard, au fost beneficiarele celor mai consistente fonduri. Acestor societăți IT de casă li s-au impus obligații financiare nelegale, atât de către partidele politice aflate la putere, prin intermediul celor doi foști directori ai Casei de Sănătate, cât și direct, de către generalii din conducerea Serviciului Român de Informații implicați în această operațiune. Cele două firme de casă s-au executat, dar managerii lor, Irina Socol și, respectiv, Radu Enache, strânși cu ușa de DNA, au făcut și numeroase denunțuri care există în voluminosul dosar penal. Odată devoalate aceste realități, pe parcursul derulării anchetelor penale, s-a ajuns în stuația în care Lucian Duță, după ce a fost felicitat pentru buna colaborare de către conducerea SRI, să fie abandonat, aruncat peste bord și trimis în expresul către penitenciar. În timp ce Cristian Bușoi, pentru moment cel puțin, a scăpat cu fața curată, cu banii luați bine merci pentru partid, dar și pentru el însuși, întrucât are o avere de neexplicat, a rămas demnitar PNL și a fost ales europarlamentar.

4). Serviciul Român de Informații a reușit, prin intermediul cardului de sănătate, pe bani europeni și bazându-se pe buna credință a autorităților britanice – Duță a anunțat că zilele următoare va face o plângere în acest sens la Camera Lorzilor – să își atingă obiectivul mult râvnit. Să creeze faimosul sistem Big Brother de supraveghere în masă a tuturor cetățenilor, reprezentanților partidelor politice, parlamentarilor, judecătorilor și procurorilor, sindicaliștilor, ziariștilor, ong-iștilor și, atenție, reprezentanților Armatei, Ministerului de Interne, celorlalte servicii secrete, inclusiv agenților acoperiți ai acestora.

5). Serviciul Român de Informații devine astfel singurul serviciu secret din lumea civilizată și în mod cert din Uniunea Europeană care, instituție militarizată fiind, dispune necontrolat de un sistem Big Brother prin care controlează întreaga societate.

6). Lucian Duță va merge la închisoare. Dar consecințele se vor produce inevitabil în timp. La întrebarea din titlu, din nefericire, răspunsul meu pentru moment este negativ. Serviciul Român de Informații nu este la un capăt de linie. Și nici nu se îndreaptă spre un asemenea capăt. Chiar dacă, atunci când va fi schimbat regimul politic, Eduard Hellvig va pleca de la conducerea instituției. De fapt, SRI este condus cu o mână de fier de către general locotenent Răzvan Ionescu, care, atenție, concentrează în prezent în mâna sa mult mai multă putere decât a avut vreodată Florian Coldea. Ce-i drept, este mai puțin lacom decât acesta, mai discret și, la vedere cel puțin, inițiază mai puține operațiuni de poliție politică. Dar să vedem ce se va întâmpla când vin rundele de alegeri democratice și când, din nou, serviciile secrete se vor afla pe cai mari.

