Stadionul Dan Păltinișanu nu are încă documentație pentru demolare

Consiliul Județean Timiș a fost nevoit să retragă de la Primăria Timișoara documentația pentru autorizația de demolare, expirase, Hotărârea de Guvern necesară nu mai venea, în plus era necesară și actualizarea,spune Alin Nica, liderul CJT.

Se depune alta, adusă la zi și oricum acum mai durează până se va derula și licitația pentru desemnarea demolatorului,spune Alin Nica,presedintele (încă) în funcție al CJT.

“Noi am retras documentația de la primărie pentru demolare, fiindcă trebuia un aviz revizuit, trebuiau revizuite anumite chestiuni, neavând hotărârea de guvern de demolare dată în toamna anului trecut, când am depus documentația la primărie. Și conform legii maxim 90 de zile pot să stea documentațiile și să fie completate. (…) Am retras-o acum două luni”, spune Nica.

Urmează luarea de la început a proceduri.

“Noi depunem din nou pentru autorizația de demolare, dar în același timp trebuie începută procedura de licitație. Noi nici licitația nu o puteam începe până nu aveam acest HG. În paralel merg cele două proceduri administrative”,mai transmite liderul CJT.

Deși banii alocați în acest moment sunt puțini, sunt destui pentru demararea lucrărilor. Licitația mai ia două luni, deci înaintea iernii s-ar putea lucra, dar pentru puțin timp.

“Finanțare pentru anul acesta avem. Avem angajament pentru toată lucrarea pe anii viitori că nu e un proiect care va fi finalizat anul acesta. Cel puțin două luni durează licitația, undeva prin noiembrie ar trebui să se dea ordinul de începere a lucrărilor. Cât poate să lucreze firma respectivă în două luni?”, a mai declarat Nica.

Finanțarea ar putea fi realizată dintr-un credit luat de Administrația județeană. Subiectul a fost deja discutat de actualul și viitorul președinte al Consiliului Județean Timiș.

“Am discutat despre un credit pe care Consiliul Județean va trebui să-l ia în perioada următoare pentru a acoperi investiții ca demolarea stadionului, cheltuielile neeligibile la proiectele cu finanțare europeană câștigate, acoperirea sumei ce revine bugetului județului Timiș la renovarea Castelului Huniade. (…) Ne gândim să luăm minim 200 de milioane de lei și maxim vreo 400 de milioane de lei”, a încheiat Alin Nica.

