Ștandurile Termal și Heaven funcționează fără contract cu Primăria Timișoara

Două ștranduri din Timișoara funcționează fără contract legal cu primăria, însă proprietarii refuză să predea locațiile.

Viceprimarul Cosmin Tabără spune că a cerut debranșarea lor de la apă și curent, însă până acum furnizorii nu au dat curs solicitării.

“În momentul în care am ieșit din pandemie am revenit cu adresă, am depus-o și la Curtea de Conturi, am solicitat din nou debranșarea atât de la Aquatim, cât și de la Enel. De la Aquatim am primit răspuns că este un client bun plătitor, și Termal și Heaven, și că nu îi vor debranșa acolo. S-a făcut o greșeală din punctul meu de vedere când s-a cerut în instanță anularea contractului de închiriere. Trebuiau cerute și anularea contractelor subsecvente. Contractul de utilități nu putea să fie mult mai lung decât contractul de închiriere. Ei au rămas cu contractul de utilități și contractul de închiriere este anulat, contract între Primărie și ei. Răspunsul Enelului a fost că îi vor notifica și le vor da preaviz. Nu știu ce s-a mai întâmplat acuma că nu a mai avut acces”, spune Cosmin Tabără.

Cele două baze de agrement funcționează cu contractele de închiriere expirate. Primăria nu a mai dorit să le reînnoiască, însă nici nu a reușit să evacueze societățile comerciale din spațiile respective.

În privința ștrandului Termal, viceprimarul Cosmin Tabără spune că proprietarii au o datorie de 9 milioane de lei către municipalitate, generată de neplata redevenței.

