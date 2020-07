Starea de urgență, când timișorenii au fost izolați în case, a dus la scăderea poluării cu dioxid de azot. Ministrul Mediului laudă însă Primăria Timișoara

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor a comentat, recent, situația calității aerului din Timișoara, considerând că lucrările de infrastructură rutieră ale municipalității au făcut ca nivelul de dioxid de azot să scadă. Pe de altă parte, un activist timișorean îi completează declarația, trimițând MMAP un e-mail în care spune că altele sunt cauzele pentru acest lucru, în special instituirea stărilor de urgență și de alertă.

„În privința Municipiului Timişoara, vestea bună este că anul 2020 întrerupe tendinţa de depăşire la dioxidul de azot, înregistrată în ultimii trei ani. Scăderea concentraţiilor a fost posibilă ca urmare a finalizării, de către primărie, a unor lucrări de infrastructură, vitale pentru traficul timişorean”, a declarat, pe 15 iulie, Costel Alexe, ministrul Mediului.

Activistul timișorean îi răspunde ministrului, în completare, considerând altele cauzele pentru această situație. Acesta scrie:

„Nu, domnule ministru, poluarea din Timisoara in primele luni din anul 2020 nu a scazut datorita «finalizarilor» primariei conduse Robu. La Timisoara, poluarea a scazut datorita urmatorilor factori determinanti:

1. Starea de urgenta si alerta care au izolat oamenii in case si au eliminat astfel, in proportie de peste 80%, traficul auto – care este principala sursa de poluare cu NOx si alte “bunatati”.

2. Ploile torentiale frecvente, care au curatat atmosfera si au mutat poluantii din aer in sol si in apele de suprafata.

3. Inundatiile cauzate de ploile torentiale, care au spalat strazile mizerabile ale Timisoarei – strazi care noi, timisorenii, nu tinem minte sa fi fost spalate vreodata in cei 8 ani de mandat ai lui Nicolae Robu”.

Considerând că informarea ministrului este „o minciună ordinară”, acesta amintește că mai mulți angajați din Primărie sunt cercetați tocmai din cauza calității aerului – pe baza unei plângeri făcute tot de acesta –, iar primarul Nicolae, de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, după cum i-a transmis Administrația Prezidențială.

Acesta mai scrie că primăria, în schimb, a desfășurat acțiuni de „defrișare ilegală a zeci de mii de arbori maturi, lărgire a carosabilului exclusiv pentru traficul auto, eliminare a unor linii de tramvai și înlocuirea tramvaiului electric cu microbuze diesel poluante, deteriorare a avansata a întregului sistem de transport public local, descurajare a bicicliștilor prin hăituirea și amendarea lor sistematică și abuzivă de către Poliția Locala”.

Activistul prezintă „pe scurt” și câteva probleme pe care le vede în acțiunile Primăriei Timișoara în mandatele lui Nicolae Robu:

„- Asazisele «realizari» ale primariei conduse de Robu au dus la explozia cazurilor de deces cauzate de poluarea aerului, dupa anul 2016 la Timisoara (conform graficelor publicate de DSP Timis din doc. atasat) – an in care Robu si-a lansat cu mare fast sistemul “inteligent” de semafoare, un esec rasunator care, cu un numar triplu de semafoare decat la Cluj, cauzeaza zilnic blocaje artificiale de trafic si duce la depasirea frecventa a pragului de poluare cu NOx, SO2, CO2, Benzen, Toluen, samd.

– Asociatia Peisagistilor (ASoP) Timis a dus in instanta primaria pentru conservarea spatiului verde decimat de primaria lui Nicolae Robu, si pentru a-i obliga sa intocmeasca “registrul verde”, o obligatie legala ignorata de primarie.

ASoP a trimis deja nenumarate petitii, printre care si catre CE, prin care denunta masacrul asupra zonelor verzi de catre administratia Robu.

– Asociatia Salvati Patrimoniul Timisoarei si Ordinul ArhitectilorTimisoara au dus in instanta primaria pentru conservarea ansamblului arhitectonic protejat al orasului.

– Directia Judeteana pentru Cultura Timis a facut o plangere penala impotriva primarului Nicolae Robu si camarile lui pentru interventiile ilegale, neautorizate si abuzive asupra ansamblului arhitectonic protejat.

– Prefectul Judetului Timis si Garda de Mediu au amendat in nenumarate randuri primaria lui Nicolae Robu pentru poluare si lipsa totala a salubrizarii stradale.

– Eu personal am dus in instanta primaria cerand obligarea acesteia la implementarea unui plan coerent si practic de calitate a aerului si reducerea poluarii in oras, actiune care insa a fost respinsa de judecatorii corupti de camarila aceluiasi primar inculpat penal Robu, cu motivarea halucinanta din hotararea atasata”.

În continuare, acesta atrage atenția: „Daca MMAP refuza in continuare sa ia masuri urgente de eliminare a poluarii aerului la Timisoara, tate aceste documente, hotarari ale instantelor si pozitia asociatiilor profesionale si societatii civile vor fi trimise Comisiei Europene, impreuna cu cererea noastra de amendare a Romaniei – si de recuperare a prejudiciului de la angajatii statului ce au obligatia sa ia masuri – dar nu au facut-o.

Va SOLICIT, dle. ministru Costel Alexe,

1. Sa reveniti asupra declaratiei publice pe care ati facut-o in data de 15 Iulie 2020 si sa clarificati pozitia MMAP cu privire la informatiile false prezentate de primarul Robu, privind cauzele de scadere a poluarii cu NOx la inceputul anului 2020 in Timisoara – ramaneti complici cu camarila primarului inculpat penal sau deveniti patnerul societatii civile din Timisoara pentru reducerea poluarii.

2. Pentru a evita transarea acestei probleme in fata CE cu probe incontestabile de la Timisoara ce contrazic apararea MMAP in fata Comisiei din Septembrie 2020, va solicitam, din nou, sa initiati de urgenta o consultare publica la Timisoara pe tema reducerii poluarii aerului – cu toti factorii de decizie si in parteneriat cu societatea civila si asociatiile profesionale – asa cum am cerut in adresele din 9 Iunie 2020 trimise catre Prim Ministrul Ludovic Orban si Presedintelui Klaus Iohannis (atasat), solicitare ce a fost trimisa tot ministerului pe care il conduceti si de catre Administratia Prezidentiala.

In incheiere va mai reamintesc, domnule ministru, ca problema poluarii ne afecteaza pe noi toti – locuitorii Timisorei – iar solutia poate si trebuie sa vina de la noi, toti cei direct afectati si implicati, si nu de la un auto-aplaudac sinistru, pretins primar, care de 8 ani a transformat Timisoara intr-un oras poluat si mizerabil, infestat de ambrozie, tantari, plosnite, capuse, gandaci si sobolani iar dialogul cu societatea civila l-a transformat intr-un monolog bolnav de auto-ovationare”.

Comentarii

comentarii