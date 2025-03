Start înscrieri la Make it! Race it! Recycle it!

EcoStuff Romania a dat drumul la înscrieri pentru“Make it! Race it! Recycle it!“. Evenimentul va avea loc Sâmbătă, 14 Iunie pe Bega în zona Parcului Alpinet, Timișoara.

Ediția din acest an a evenimentului este realizată în parteneriat cu DS Smith Packaging Romania și Continental Anvelope Timisoara și sponsorizată de Nokia.

Cei interesați pot afla mai multe informații despre regulament și despre cum pot participa, aici: https://mrr.ecostuff.ro/

Ajunsă la a 9-a ediție, Make it! Race it! Recycle it! este o competiție unică în România care se adresează companiilor, organizațiilor, școlilor și grupurilor de prieteni care vor să își testeze creativitatea! Evenimentul sportiv neconvențional se desfășoară în aer liber, pe apă și pe mal.

Echipele participante trebuie să își construiască o ambarcațiune folosind materiale recuperate (în proporție de aproximativ 80%) și reciclabile și să concureze cu ea alături de celelalte echipe înscrise în competiție. După curse, fiecare echipaj își va demonta ambarcațiunea și va recupera sau va da spre reciclat deșeurile reciclabile din care a fost construită.

De ce Make it! Race it! Recycle it!? Pentru că impactul schimbărilor climatice nu mai este o problemă de viitor, ci o realitate cu efecte economice și sociale concrete. Trebuie să începem să regândim cum construim diverse lucruri, să cumpărăm lucruri de calitate care au o durată de viață mai mare decât cele ieftine, să reparăm, să folosim cât mai mult materiale reciclate, să fim creativi în refolosirea obiectelor, astfel încât reciclarea să fie ultima opțiune posibilă.

Ideea competiției este de a-i provoca pe participanți să refolosească resturile de prin firmă/școală/ong într-un mod creativ, să învețe să fie responsabili față de mediu cu zâmbetul pe buze si să le doneze pentru reciclare după eveniment.

Cu aproape 60 de echipe participante de-a lungul anilor, suntem încă plăcut surprinși de creativitatea multor participanți și ne bucurăm că avem oameni frumoși și curajoși pe lângă noi.

Make it! Race it! Recycle it! este singura competiție de acest gen din România și militează pentru un stil de viața prietenos cu mediul. Gândit ca un exercițiu de educație ecologică alternativă, în care participanții învață să refolosească într-un mod care stimulează creativitatea și lucrul în echipă, proiectul te scoate puțin din zona de confort, încurajează gândirea laterală și stimulează creativitatea.

Make it! Race it! Recycle it! 2025 este realizat în parteneriat cu DS Smith Packaging Romania și Continental Anvelope Timisoara și sponsorizat de Nokia.

