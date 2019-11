Steagul Timişoara va flutura în faţa Catedralei Mitropolitane

După ce în faţa Catedralei Mitropolitane au apărut două noi catarge care vor fi suport pentru steaguri, primarul Timişoarei se vede nevoit să descopere pe parcurs despre ce e vorba. Cel puţin asta susţine. El nu a ştiut nimic, Culiţă Chiş, şeful Direcţiei Tehnice a primăriei, vrea să îi facă surprize, iar şeful său află ulterior despre ce e vorba, pentru că nu se bagă în tot ce face subordonatul, el având libertate în acest sens. Ce a reuşit, totuşi, să afle primarul, e că vor fi două catarge imense, cu steagurile aferente, pentru că unul va fi suport pentru cel al României, iar cel de-al doilea pentru steagul… Timişoarei. Nu ştim care e acesta, dar sigur vom afla în curând!

„Singurul lucru pe care mi l-a spus, pentru că eu l-am întrebat ce s-a întâmplat acolo, pentru că e un arbore care are o anumită istorie, legată de regele Mihai, el mi-a spus că nici vorbă de aşa ceva, că a găsit acolo butucul, cine ştie când a fost tăiat acel copac. El a a scos acel butuc. Nu e adevărat că acum s-a tăiat acel copac. Nu ştiu să vă spun ce avize a luat, e o lucrare care care domnul director general şi-a asumat-o. Evident, el spune că are tot ce cere legea. Întrebaţ-l pe el, să vă spună exact. Eu nu intervin la fiecare lucru tehnic care se întâmplă, se pun conduce, el are o anumită autonomie. Ca idee, a arbora drapelul naţional şi a o face pe catarge nu e nimic rău, trebuie să fie în limita. Unul a gândit, unul să fie pentru drapelul naţional şi unul pentru drapelul oraşului. Discutaţi cu el cât doriţi”, a declarat Robu.

Ideea … surprizei lui Chiş nu ştie nici primarul de unde a apărut.

„Noi am discutat despre un catarg în Piaţa Libertăţii. E o discuţie veche, am discutat cu reprezentanţii armatei, atunci am convenit că îl vom face, dar să plece ideea de la militari, iar noi vom face toate demersurile. Atat am discutat, nu exclud ca de aici să-i fi venit ideea”, a mai declarat Robu.

