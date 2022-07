Ştefan Popa Popa’S, parte a Festivalului Inimilor de la Timişoara

Fără a încerca să prezentăm o biografie a marelui caricaturist bănăţean Ştefan Popa Popa’S, ambasador cultural al Timişoarei, ne oprim asupra unor noi recunoaşteri internaţionale a valorii sale. De data aceasta, aprecierile vin din partea primului preşedinte CIOFF-UNESCO, Henri Coursaget, cel care a descoperit harul fără egal al lui Popa’S, în Franţa, pe când timişoreanul avea 19 ani.

Fostul preşedintele CIOFF-UNESCO Henri Coursaget consideră că atât românii, la nivel naţional, cât şi mai ales timişorenii, ar trebui să fie mândri de reputaţia lui Ştefan Popa Popa’S, într-o declaraţie preluată de TVR Timişoara.

“Cred că pe plan românesc ar trebui să fiţi mândri, iar la Timişoara, în plus, ar trebui să fiţi mândri că aveţi un artist de o asemenea calitate, recunoscut în lumea întreagă. Aş dori să-i mulţumesc lui Ştefan Popa Popa’S pentru tot ceea ce face şi pentru că pot să-i prezint operele în cadrul UNESCO, chiar la Paris. Omenirea îl venerează, dar România nu-şi dă seama de valoarea operelor sale. (…). Un fluid de prietenie şi afecţiune a trecut printre noi atât cu Ştefan Popa Popa’S, cât şi cu soţia şi cu fiu lui. Când sunt cu ei sunt ca în familie, nu mai sunt un străin, mi-am regăsit familia, familia mea românească. Cu Ştefan Popa Popa’S mă înţeleg foarte bine, el face orice pentru mine, dar eu nu merit atâta atenţie; maestrul Ştefan Popa Popa’S este vedeta, nu eu. Popa’S este perceput în Franţa ca un mare artist, un artist mondial, opera sa este deja universală. Când i se pronunţă numele, lumea ştie că este un mare maestru, a cărui naţionalitate nu mai contează”, spune Henri Coursaget.

Coregraful bănăţean Toma Frenţescu aminteşte, în acelaşi material al TVR Timişoara, că Ştefan Popa Popa’S era ca şi copilul lui Henri Coursaget.

“Noi am fost împreună la Confolens avea salonul lui, unde veneau tot felul de personalităţi, mii de oameni din întreaga Franţă, când dădeam spectacol. Salonul lui Popa’S era vizitat de toată lumea, mai ales de marile personalităţi ale Franţei care veneau acolo. Popa’S a fost extraordinar. Numai cei care am văzut, ne putem da seama. Era caricaturistul oficial al CIOFF, membru al CIOFF Internaţional. Împreună cu Popa’S am fost la un festival la Istanbul, unde a câştigat un mare premiu, tot al CIOFF UNESCO. Familia Popa’S este extraordinar de frumoasă, copilul lor, Patric, este extraordinar, sunt o familie împlinită. Ştefan Popa Popa’S a fost parte a Festivalului Internaţional al Inimilor, ne-a ajutat cu tot ce aveam nevoie”, afirmă Toma Frenţescu.

