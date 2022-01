Stelu Iordache a vândut TV Europa Nova: ”După 28 de ani, am zis să mă opresc!”

După 28 de ani de televiziune, 23 de ani de management și 7 ani de patronat, Stelu Iordache, proprietarul TV Europa Nova, și-a vândut televiziunea unui investitor din Timișoara, Ciprian Milutinovici.

Noul patron este fiul lui Eugen Milutinovici, important lider PSD la începutul anilor 2000, și al Emiliei Milutinovici, fosta directoare a Direcției pentru Protecția Copilului Timiș.

Stelu Iordache a explicat de ce a decis să facă acest pas: ”De 28 de ani, mă învârt în lumea presei, dar am zis să mă mai opresc. Am găsit un investitor tânăr care vrea să bage bani în televiziune. Mă voi odihni de acum. Am și eu o vârstă. Mi-a ajuns.

Eu nu sunt un om de afaceri. Nu mă voi lăsa de tot de presă. Nu te poți lăsa de asta. Numai că voi schimba ritmul. Mă adaptez la o presă mai simplă. Televiziunea este o activitate costisitoare și cere foarte mult efort.

Din jurnalist am devenit manager și patron și nu le poți duce pe toate. E dificil să semnezi cu o mână contracte și cu alta să scrii sau să ții microfonul pentru interviu. Toate acestea m-au cam obosit în ultima vreme. E greu să mergi pe sârmă.

Am zis să nu se facă o ruptură așa bruscă și voi rămâne cu emisiunea mea Cer variabil. Va fi o dată pe săptămână. E vremea pensiei și trebuie să mai stăm liniștiți. Am zis să mă retrag și eu din aceste activități ale relațiilor și a contractelor. Am obosit. Trebuie să mergi pe muchie. E greu să fii și manager și jurnalist. Am zis să închei. E un stres pe care nu îl mai pot duce”.

