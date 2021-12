Stop traficului de persoane și de droguri! USAMVB s-a alăturat luptei pentru combaterea acestor flageluri

Miercuri 15 decembrie, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timişoara, rector prof. univ. dr. Cosmin Popescu, a organizat un eveniment menit să atragă atenţia asupra traficului de persoane şi a traficului de droguri.

Acestea sunt fenomene care fac tot mai multe victime în Banat și în România şi pentru combaterea cărora instituţiile abilitate depun eforturi susţinute. Cu toate acestea, numărul celor care cad în plasa traficanţilor este într-o continuă creştere.

Evenimentul s-a desfășurat în Aula Magna a USAMVB Timișoara, calea Aradului nr. 119, unde directorii instituțiilor partenere au stat față în față cu studenții pentru a dezbate tema traficului de persoane şi a traficului de droguri.

În paralel, între orele 10:00 și 12:00, pe platforma din fața rectoratului reprezentanți ai instituțiilor participante la eveniment și-au prezentat tehnicile de combatere a traficului de persoane și de droguri.

Cu acest prilej, inspectorul șef al Inspectoratului Județean de Poliție Timiș, Alin Petecel, a spus:

”Vorbim de două fenomene extrem de grave: traficul și consumul de droguri și traficul de persoane. Au efecte în primul rând asupra tinerilor și afectează pe termen lung viața acestor oameni. Vorbim de două flageluri care nu au ocolit țara noastră. IPJ Timiș rămâne una dintre forțele de combatere a infracționalității la nivel județean.

IPJ Timiș abordează fenomenul traficului de droguri din perspectiva prevenirii și combaterii. E mai ușor și mai ieftin să previi, dar mai greu și costisitor să combați.

Rugămintea mea este ca să rămâneți și să fiți alături de noi în fenomenul prevenirii traficului și consumului de droguri. Se poate face cu ajutorul acestor genuri de programe, cum este și acesta desfășurat de USAMVB Timișoara. De aceea îi mulțumesc prof. univ. dr. Cosmin Popescu, rectorul instituției. Un sfat pentru distincții studenți: Dragi studenți, fiți mesagerii noștri pe mai departe pentru a reuși să prevenim consumul și traficul de droguri în rândul colegilor sau cunoștințelor. Vă îndemnăm să stați departe de aceste două flagele: traficul de persoane și traficul de droguri, care aduc mari suferințe. Suntem partenerii dumneavoastră, suntem aici pentru dumneavoastră și rămânem prietenii dumneavoastră și împreună să reușim să facem o societate mai bună”.

Inspectorul șef, Giurea Tiberiu, al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara:

”Traficul de persoane înseamnă o violare a drepturilor omului, o atingere adusă integrității umane. Vorbim de traficul forței de muncă, a persoanelor implicate în cerșetorie, a traficului de stupefiante. Vorbim și de lupta noastră și a celorlalte instituții abilitate pentru combaterea aceste fenomene. ITPF Timișoara are misiunea de a securiza frontiera externă a Uniunii Europene pe o porțiune de peste 550 de km. Din neferice, România se află pe o rută a migrației ilegale pe calea Balcanilor de Vest, care s-a activat foarte mult începând cu anul 2015.

Datele pe care le avem arată că fenomenul este într-o creștere îngrijorătoare. Numai activitățile de prevenire a trecerii frauduloase a frontierei depășește 74.000 de persoane în 2021. Este o creștere de peste 110% față de 2020. Cifrele sunt îngrijorătoare. Este vorba de persoane care cer o formă de protecție și sunt cazate în centrele de azilanți, unde sunt asistate. Un număr mare dintre aceste persoane îl reprezintă femeile și copiii. Avem abilitățile conferite de lege pentru a combate traficul de persoane, a traficului de migranți. Există acei indivizi care fac rău acestor oameni și le solicită bani promițându-le că îi duc în occident. La nivelul UE, se preconizează că traficul de migranți însumează 30 de miliarde de euro într-un an. Infracțiunile pe care le săvârșesc traficanții pun în pericol grav viața migranților.”

Nicolae Slev, inspectorul șef al Inspectoratului Județean de Jandarmi Timiș:

”Felicit conducerea USAMVB Timișoara, în frunte cu prof. univ. dr. Cosmin Popescu, rectorul instituției, pentru această inițiativă extrem de importantă în lupta pentru prevenirea și combaterea traficului de persoane și de droguri. Noi am desfășurat activități de prevenire prin întâlnirea și discutarea cu tinerii pe aceste subiecte și am încercat să le explicăm consecințele încălcării legii prin consumul și traficul de droguri și persoane. Am fost chiar invitați la școală și în diferite instituții să prezentăm diferite materiale pe aceste două subiecte.

Pe partea de combatere a fenomenului traficul de droguri s-a întâmplat un fenomen interesant. De când a început pandemia, nu mai avem multe constatări de consum de droguri în spațiul public. Înainte de pandemie săptămânal, aveam cel puțin o constatare în spațiul public de deținere, consum și chiar trafic (vânzare). Canabisul a fost cel mai traficat și consumat drog.

După ce a început pandemia, aceste constatări au scăzut din punct de vedere numeric. Evident că acest consum s-a mutat în spații închise, dat fiind că acum circulația a fost și mai este restricționată. Vrem să înțelegem că suntem prietenii dumneavoastră și să veniți cu încredere la noi când aveți o problemă în domeniul ordinii și siguranței publice să găsim soluții”.

Comisar șef, Dan Stoicănescu, Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara: ”Combaterea traficul de persoane este o industrie ilegală de miliarde de dolari la nivel internațional și a doua ca profitabilitate după traficul de droguri. Aici este vorba de traficul de forță de muncă și traficul de migranți. Femeile sunt traficate pentru a fi exploatate sexual, de obicei sub metoda lover boy. Victima este atrasă într-o relație sentimentală cu traficantul care o amăgește cu o relația de prietenie de lungă durată într-un viitor comun.

O duce în străinătate promițându-i loc de muncă bănos apoi o vinde ca pe un obiect unui alt traficant care o exploatează sexual de cele mai multe ori prin violență. O altă metodă folosită este șantajul. Victima este convinsă să se lase fotografiată sau filmată în poziții indecente și compromițătoare apoi este manipulată psihologic în scopul exploatării sexuale. În cadrul traficului de forță de muncă, victimelor li se promite locuri de muncă sigure și bănoase, dar când ajung la destinație situația este cu totul alta, în sens rău. Le sunt confiscate actele și banii și le lasă să locuiască în condiții mizere, în schimbul exploatării grele prin muncă. Traficul de migranți este un alt domeniu, prin care traficanții obțin venituri mari ilegale. Timișoara este o zonă importantă pentru traficul de migranți pe ruta Serbia sau Bulgaria, apoi România, Ungaria, Austria, Germania sau Franța, iar instituțiile abilitate din Timișoara depun eforturi mari să îl stăvilească”.

La eveniment au fost prezenți reprezentanţii următoarelor instituţii: Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Timișoara, Agenția Națională Antidrog – Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Timișoara, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara, Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Timiș, Serviciul de Telecomunicații Speciale – Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Timiș, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României”.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timişoara s-a alăturat luptei de combatere a acestor fenomene şi a adus în faţa publicului o tânără care a fost victima unei astfel de reţele infracţionale. Mărturia ei a fost transmisă în direct, pe pagina de facebook a universității miercuri, începând cu ora 13:00.

