Strategia anti-anticipate

În mod normal, dacă nu există un pact secret între așa-zișii socialiști și așa-zișii liberali, PSD are posibilitatea de a evita suprapunerea alegerilor parlamentare înainte de termen cu alegerile locale. Dar are interesul? Dacă facem abstracție de scenariul vehiculat al unui meci jucat pe sub masă, răspunsul corect este că ideal pentru PSD este ca alegerie parlamentare să aibă loc toamna târziu. Adică la termen. La limită însă, PSD ar putea să se aleagă totuși cu un câștig, e adevărat ceva mai mic, chiar și în condițiile în care joacă așa cum trebuie, pe mâna PNL. Prin urmare, cum va proceda acest partid, care își propune să rămână în vârful topului sub aspect electoral?

Toate cercetările de piață dau PNL drept câștigător al viitoarelor alegeri. Fie că sunt locale, fie că sunt parlamentare. Conform sondajelor, începând din acest an, liberalii vor putea conduce următorii patru ani, în condițiile în care va avea un președinte al lor, un Guvern al lor, un Parlament al lor și o Justiție a lor. Și toate serviciile secrete la degetul mic. Este la fel de adevărat că alte analize îl indică pe Klaus Iohannis drept principalul beneficiar al acestor evoluții politice. Dar totul este condiționat de suprapunerea acestei proiecții a momentului pe care ne-o dau cercetările de piață cu dinamica reală a vieții politice. Sondajele ne spun ce s-ar întâmpla dacă azi ar avea loc alegeri. Dar nu au cum să ne spună ce se va întâmpla dacă PSD răstoarnă calendarul prestabilit de liberali.

Interesul PSD este ca toate alegerile să se desfășoare la termen. Ceea ce presupune că unul sau mai multe guverne liberale, Orban 2, Orban 3 sau Mama Omida 1 și eventual și Mama Omida 2 vor gestiona de la Palatul Victoria administrația publică centrală până spre sfârșitul acestui an, când vom avea un nou Parlament. Moment în care PNL ar înceta în fine de-a mai fi partid minoritar. Sau nu.

O știre de o uriașă importanță a trecut aproape neobservată. Curtea Constituțională a României a descoperit că guvernele acestei țări nu aplică de ani de zile, încă de pe vremea lui Cioloș, indicele de corecție asupra cuantumului pensiilor. Nu intru în detalii tehnice. Rezultatul este că, de îndată, acest indice de corecție trebuie aplicat. Retroactiv. Suma cu care este astfel împovărat bugetul statului este colosală. Și se adaugă altor restanțe importante, cum sunt mărirea cu 40% a punctului de pensie și dublarea alocațiilor pentru copii. Deconectat mulți ani de la guvernare, PNL nu este pregătit să facă față unor asemenea provocări. Încercând să facă față, va face prostii. Din ce în ce mai mari. Și din ce în ce mai vizibile. Prostii care, în timp, îi vor submina credibilitatea. Și implicit priza electorală. În aceste condiții, pentru a reveni la putere, PSD are nevoie de timp. Acest timp poate fi contractat sau diluat.

Dimpotrivă, pentru a încerca să se stabilizeze la putere pe termen lung, PNL trebuie să accelereze alegerile, astfel încât o dezamăgire abruptă a populației să devină vizibilă și să-și producă efectele când e prea târziu. Adică după ce se vor fi consumat alegerile. Din acest motiv, strategia PNL este, așa cum a anunțat și marea libeală Raluca Turcan, de a suprapune alegerile parlamentare desfășurate înainte de termen cu alegerile locale în intervalul 14-28 iunie. În timp ce alegerile locale au o dată limită, 28 iunie, când expiră mandatele primarilor, cele parlamentare, dacă sunt înainte de termen, ar putea fi organizate oricând. Dar din nou intervine un interes strategic al liberalilor, care la acest capitol sunt susținuți masiv și de către USR, acela de a-și maximaliza eventualul câștig de la locale prin organizarea parlamentarelor anterior în intervalul 14-28 iunie. Dacă luăm drept dată de referință ziua de 14 iunie, atunci ne separă de acest moment al parlamentarelor înainte de termen fix 120 de zile. Cum acționează PNL pentru a se încadra în acest termen? Cum contrareacționează sau ar putea contrareacționa PSD, în ipoteza în care nu există o înțelegere prestabilită cu liberalii, prin care social-democrații intermediați de Marcel Ciolacu să fi consimțit să-i cedeze lui Klaus Iohannis puterea pe întreg mandatul său prezidențial?

Liberalii, pentru a juca această carte, vor face presiuni din ce în ce mai mari în direcția accelerăriii calendarului în Parlamentul României. Să fie cât mai repede supus unui vot Guvernul Orban 2. Pentru ca acesta, la fel de repede, să fie respins. După care, cu maximă viteză, Klaus Iohannis ar urma să propună, măsurând de trei ori și tăind o dată, Guvernul Orban 3. Pentru ca acesta să fie respins în Parlament cu maximă viteză. După care Iohannis dizolvă Parlamentul, iar Guvernul Orban 3, rămas la butoane, organizează cu maxiă viteză alegeri parlamentare de preferință în 14 iunie, iar dacă nu se poate altfel, în următoarele 14 zile, adică până pe 28 iunie. PNL se poate teoretic încadra în acest calendar. Dar cu condiția ca PSD și celelalte partide parlamentare, altele decât USR, să accepte să intre în jocul președintelui Klaus Iohannis și a lui Ludovic Orban, încă lider PNL. La sfârșitul acestei luni am putea să avem în plenul Camerelor reunite o respingere a Guvernului Orban 2. Încă o săptămână va dura până când președintele Kaus Iohannis va organiza un nou simulacru de consultări, îl va desemna pe Orban 3, iar acesta va veni fix cu același Guvern și cu un al treilea program de guvernare, care va fi la indigo cu al doilea program de guvernare, plus minus câteva virgule. Din nou vor trece circa două săptămâni, cel puțin, până când acest Guvern Orban 3 va fi votat sau respins în Camerele reunite ale Parlamentului. Asta se va întâmpla spre sfârșitul lunii martie. Moment în care Klaus Iohannis va dizolva Parlamentul. Și se va stabili data alegerilor parlamentare înainte de termen, exact așa cum a proorocit Raluca Turcan. Din această perspectivă mecanismul funcționează perfect în favoarea PNL.

Ce poate face PSD? PSD poate trânti Guvernul Orban 2 utilizând aceleași argumente și aceleași pârghii prin care a trântit Guvernul Orban 1. În paranteză fie spus, temându-se că PSD ar proceda altfel, liberalii au decis să nu-și susțină prin vot propriul Guvern. Vom fi peste câteva zile din nou în prezența unei premiere politice la nivel mondial. Un partid refuză să își susțină Guvernul pe care el însuși tocmai l-a propus. Este chiar mai tare decât mișcarea, tot unicat, a PSD, care, printr-o moțiune de cenzură, și-a dărâmat după câteva luni propriul Guvern. Guvernul Grindeanu. Atunci, la limită, a putut fi lansată pe piață o explicație. Și anume că Grindeanu a dezamăgit și nu a îndeplinit, întocmai și la timp, programul de guvernare. Acum, nesusținerea în Parlament a prorpiei propuneri de formulă guvernamentală, în condițiile în care Guvernul și programul au fost validate de întreg staff-ul PNL, din care fac parte toți parlamentarii liberali, ține în mod evident de teatrul absurdului.

Marea bătălie va fi însă în următorul moment. După invalidarea Guvernului Orban 2, va fi propus prin același mecanism Guvernul Orban 3. De această dată, PNL va atinge culma ridicolului. Nu numai că nu va vota respectivul Guvern. Va vota contra. Cu alte cuvinte azi îl propune și mâine îl răpune, fără a-i lăsa timp să facă nicio greșeală. Și mai mult decât atât. Pentru a reuși, PNL va trebui să finalizeze negocierile pe care le-a declanșat zilele trecute, când s-a rugat de celelalte partide parlamentare și de parlamentarii neînregimentați să voteze contra sa. PNL va oferi fel de fel de daruri reale sau ipotetice numai și numai în scopul ca un număr cât mai mare de parlamentari să-i dea în cap. Pentru că altfel nu se poate ajunge la anticipate. Este momentul în care PSD ar putea pune în operă un scenariu distrugător din perspectivă liberală.

PSD, în alianță desigur și cu celelalte partide parlamentare, minus USR, ar putea valida Guvernul Orban 3. Înfrângând votul negativ al liberalilor. Și ce vom avea? Un Guvern Orban 3 la Palatul Victoria, cu atribuții extinse, dar cu imaginea făcută praf în primul și în primul rând chiar de către liberalii care au transpirat pentru ca acest Guvern Orban 3 să nu fie validat. Evident scenariul nu se oprește aici. Ce urmează?

Urmeză ca, în cel mai scurt timp, PSD, constatând că țara este prost administrată și eventual așteptând încă o mișcare de geniu a lui Ludovic Orban, să introducă și să susțină o nouă moțiune de cenzură câștigătoare. Ei bine, începând din acel moment, întreg calendarul pus la cale de Klaus Iohannis se dă literalmente peste cap. Calendarul anunțat de mult prea liberala Raluca Turcan nu mai poate fi îndeplinit. Alegerile înainte de termen nu-și vor mai avea rostul. Și nici Klaus Iohannis în tandem cu Ludovic Orban nu vor mai fi capabili să regizeze încă trei reprize de circ politic. PSD își va cumpăra astfel un timp prețios, la capătul căruia ar putea reintra în grațiile electoratului.

Există însă o mare necunoscută. Și îmi iau această măsură de precauție să anunț pe șleau despre ce este vorba. Marea necunoscută o reprezintă din nou jocul de stol al dronelor din Parlamentul României. Parlamentarii cu cheiță în spate de la servicii, care pot din nou fie să se conformeze calculelor de mai sus, fie să le dea peste cap, după cum le va dicta stăpânul.

