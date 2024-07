Student la UPT, student european

Pentru tinerii absolvenți de liceu care se pregătesc pentru înscrierea la facultate nu este importantă doar diploma pe care o vor obține la absolvire, ci și beneficiile pe care le au în perioada studenției sau setul de cunoștințe, competențe și valori pe care le acumulează, care să le asigure tranziția către o carieră de succes.

Având o bază materială de invidiat, cu săli de curs, amfiteatre și laboaratoare modernizate, multe cu sprijinul companiilor partenere, cea mai modernă bibliotecă universitară, baze sportive cum nu mai are nici o altă instituție de învățământ superior (cu bazine de înot, terenuri de fotbal, handbal, volei, tenis, pistă de alergare etc.), patru cantine studențești, locuri în cămine modernizate sau aflate în curs de modernizare pentru toți solicitanții, cele mai mari burse, Universitatea Politehnica Timișoara dispune de întreaga infrastructură pentru asigurarea celui mai bun parcurs educațional.

Iar legătura cu marile companii din zonă, probabil cea mai bună din țară, asigură punerea în practică a cunoștințelor învățate și formarea de competențe, prin intership-uri, sprijin în realizarea proiectelor sau chiar angajare part-time în perioada studiilor, iar la absolvire, un job pe măsura dorințelor și a pregătirii de specialitate. Nu întâmplător, rata de angajabilitate pentru absolvenți este de peste 90%, Politehnica timișoreană oferind garanția unei cariere de succes.

UPT este puternic ancorată și pe plan international, studenții beneficiind de o serie de facilități, mobilități de studii, de practică, școli de vară internaționale, diplome în cotutelă, fie în cadrul Erasmus+, fie prin sutele de acorduri bilaterale cu universități de pe întreg mapamondul.

În calitate de membru al alianței europene E³UDRES² (Engaged and Entrepreneurial European University as Driver for European Smart and Sustainable Regions), care promovează dezvoltarea orașelor mici și mijlocii și a mediilor lor rurale, transformându-le în regiuni inteligente și durabile, conturând și contribuind la crearea unui viitor prosper, cu o mai bună calitate a vieții pentru o societate europeană în plin progres, Universitatea Politehnica Timișoara le asigură studenților săi un întreg set de valori și practici europene inovative, dezvoltate la nivelul alianței.

Cele 9 universități membre ale alianței au pus bazele universității europene a viitorului, ca promotor pentru dezvoltarea unor regiuni europene inteligente și sustenabile, concomitent cu promovarea unei noi culturi universitare, mai ancorată în realitățile regionale și în oferirea de soluții pentru societate.

Universitățile partenere au în vedere realizarea unui sistem perfect adaptat pentru viitor, care poate face față tuturor provocărilor și crizelor din economie și din societate, dar și a celor legate de mediu. Misiunea universității trebuie să fie aceea de a oferi soluții, iar în prezent se pun la punct detaliile pentru rutele comune de studiu, la nivel de licență, masterat și doctorat, un program de micro-credențiale, înființarea unor centre de excelență în domeniile comune de interes etc.

Campusul european multiuniversitar imaginat de universitățile membre E³UDRES² vizează o mobilitate accentuată, atât a studenților, cât și a cadrelor didactice și a cercetătorilor, punerea în comun atât a facilităților, cât și a cunoștințelor, realizarea de proiecte în comun, oportunitatea de cunoaște culturi diferite, oameni noi, de a lega prietenii cu cei care au aceleași interese.

În cadrul Alianței Europene E³UDRES², UPT stimulează angajamentul și antreprenoriatul studenților prin activități precum I Living Labs, bootcampuri, hackathoane, și circuite de angajament internațional, facilitând învățarea interactivă și cultivând o rețea globală de contacte. Studenții sunt încurajați să participe la concursuri de cultură generală și științifică, precum Science Pub Quiz, și să asiste la prelegeri deschise care îi inspiră și motivează prin prezentarea ultimelor descoperiri și inovații.

Laboratoarele sunt programate periodic în fiecare dintre țările partenere, oferind studenților oportunitatea de a călători, de a învăța și de a colabora la nivel internațional. Participarea este gratuită, cu suport pentru cheltuielile de călătorie și cazare disponibil prin programe ERASMUS+ sau alte ajutoare instituționale, garantând accesul egal pentru toți studenții. Studenții acumulează credite academice (ECTS) pentru participarea lor, transformând aceste laboratoare într-o componentă esențială a parcursului lor educațional la UPT.

Detalii suplimentare sunt disponibile pe site-ul E³UDRES: https://eudres.eu/

