Studenții din domeniul Contabilitate beneficiază de stagii de pregătire practică internațională în proiectele Universității de Vest din Timișoara

La Universitatea de Vest din Timișoara ar fi trebuit să fi avut loc, în această săptămână, întâlnirea „față în față” a cadrelor didactice din 12 universități europene și una din Statele Unite ale Americii în cadrul proiectului Designing Innovative Pedagogy for Complex Accountancy Topics, finanțat prin Erasmus+, Parteneriate strategice, nr. 2018-1- UK01-KA203-048027. Situația crizei COVID-19 i-a determinat pe participanți să utilizeze sistemul alternativ, online, pentru a dezbate pașii viitori de urmat în derularea cu succes a activităților. Proiectul se adresează studenților în contextul în care economia digitală crește mult mai rapid decât restul economiei, dar acest potențial este încetinit, în prezent, în contextul unui deficit de absolvenți calificați. Posturile vacante deschise pentru practicienii în tehnologia informației, inclusiv cei din domeniul financiar-contabil, nu pot fi ocupate, în ciuda nivelului ridicat de șomaj din Europa. Obiectivul proiectului este de a dezvolta conceptul de predare care să faciliteze dezvoltarea competențelor pentru a răspunde cerințelor actuale și viitoare din profesie contabilă și să îmbunătățească semnificativ gradul de angajare al studenților implicați. Schimbările tehnologice din profesie contabilă impun absolvenților să fie mai competenți digital, conștienți din punct de vedere al nevoii de conexiune internațională, analitici și rezistenți. Temele luate în dezbateri în cadrul în cadrul programului derulat cu studenții se referă la: contabilitatea instrumentelor financiare, digitalizarea în audit, combaterea strategiilor de planificare fiscală agresivă, mecanisme de guvernare și practici de evitare a impozitelor care încurajează un comportament social responsabil al companiilor. „Domeniul academic Contabilitate și Audit al Universității de Vest din Timișoara are în vedere faptul studenții sunt prioritatea, iar formarea lor într-un mediu de calibru internațional îi face să fie pregătiți pentru vremurile viitoare. Conceptul noastru didactic, pe care îl dezvoltăm la Universitatea de Vest din Timișoara, este bazat pe nevoia de a ține cont de schimbările mediului într-o dinamică accentuată. A lucra ca profesionist contabil necesită gândire interdisciplinară și abilități de soluționare a problemelor complexe, precum și înțelegerea contabilității în diferite culturi și legislații. Noi oferim posibilitatea și implicăm studenții de la contabilitate în proiecte internaționale de impact orientate spre practică și mediul socio-economic. Proiectul Designing Innovative Pedagogy for Complex Accountancy Topics are în vedere dezvoltarea de cunoștiințe de specialitate, abilități și valori profesionale care implică dezbateri practice într-un mediu în care tehnologiile digitale disruptive sunt prezențe evidente.” a menționat profesor universitar dr. Ovidiu Constantin Bunget, directorul Departamentului Contabilitate și Audit din cadrul Universității de vest din Timișoara.

Comentarii

comentarii