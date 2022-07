Studenții merituoși de la U.V.V.G. Arad, felicitați și recompensați

Conducerea U.V.V.G. Arad a felicitat, ieri, în Aula Magna “Aurel Ardelean”, cei mai merituoși studenți ai Universității. Evenimentul a fost unul informal și degajat, prilejuind discuții deschise între conducerea universității și studenți.

Șefii de an ai fiecărui an de studiu, șefii de promoție și integraliștii cu cele mai mai medii la examene, de la toate specializările universității noastre, au fost felicitați de decanii celor 6 facultăți, și recompensați cu abonamente pentru toate cele trei zile la cel mai popular festival al verii în Arad: Arad Open Air Festival. Altfel, cei mai buni 250 de studenți se vor bucura de începutul vacanței la AOA, după un an de studiu și muncă asiduă.

U.V.V.G. Arad, partener AOA, va fi prezentă, ca în fiecare an, cu un stand personalizat, unde doritorii vor putea sta de vorbă cu studenți, cadre didactice și absolvenți U.V.V.G. Arad, despre experiențele vieții de student “uvevegist” și vor putea adresa întrebări despre activitățile instituței.

Comentarii

comentarii