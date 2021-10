Studenții Universității „Aurel Vlaicu” din Arad optează tot mai mulți pentru limba chineză

Peste 100 de studenți ai Universității „Aurel Vlaicu” din Arad au optat anul acesta universitar pentru cursurile gratuite de limbă și cultură chineză. Numărul lor s-a dublat față de anul trecut și ar mai putea crește pentru că studenții mai au câteva zile în care se mai pot înscrie la acest curs opțional de limba chineză.

„Institutul Confucius este unul dintre cei mai implicați parteneri ai universității arădene de stat. Am avut de-a lungul anilor o colaborare foarte bună care a determinat, așa cum vedem, o creștere semnificativă a interesului studenților noștri pentru civilizația chineză”, a declarat rectorul UAV, Ramona Lile.

Cursurile se vor derula deocamdată în sistem online, dar în momentul în care situația epidemiologică va permite, acestea vor fi organizate fizic, la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad.

Prorectorul pentru relații internaționale, Teodor Cilan a explicat avantajele cunoașterii acestei limbi: „Este o mare oportunitate pentru studenți și mă bucur că au înțeles acest lucru. Mediul economic privat este în căutare de vorbitori de limbă chineză, se încheie tot mai multe afaceri cu parteneri din China, iar cunoașterea limbii și culturii asiatice nu doar că aduce un plus de cunoaștere, ci oferă un mare atu pe piața muncii. Mulțumim partenerilor noștri din Cluj, Institutul Confucius, pentru profesionalismul și seriozitatea cu care se implică an de an în susținerea acestor clase de limbă și cultură chineză”.

