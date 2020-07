Studii de fezabilitate şi proiecte degaba. Parcarea etajată din zona Dacia a rămas ”la pământ”

Primăria Timişoara a făcut studii, cercetări, planşe, desene frumoase, toate pentru a prezenta publicului elector ce frumoasă va fi prima parcare etajată din oraş. Acum, se dovedeşte că toate au fost degeaba. Parcarea pe mai multe niveluri s-a dovedit a fi nerentabilă. De fapt, după toată investiţia se făceau puţin peste o sută de locuri, spre deosebire de cele 99 care au ieşit la final după ce s-a făcut doar o simplă parcare supraterană, asfaltată, pe locul eliberat de vechile garaje.

„S-a renunţat la etaje pentru că în momemntul în care s-a făcut proiectul am aflat că suntem sub resticţiile urbanistice ale zonei. A rezultat că s-ar crea 104 sau 106 locuri, nu mai ştiu sigur, locuri pe o parcare multinivel. Ce rost are când la sol au fost 99. Are vreun sens, durata şi investiţia? Am stat pe loc mult timp, dar nu poţi face aşa pur şi simplu, studiu de fezabilitate, ai restricţii, că tre să ridici la nu ştiu câţi metri de zid, acolo e o şcoală sunt reglementări speciale. Socotind suprafaţa, parcarea, rezulta puţin peste o sută locuri. S-a prezentat formula alternativă, sunt 99 la sol, foarte practic. Arată foarte bine acea parcare, o parcare etajată, ar fi luat tot spaţiul dintre blocuri. Te uiţi pe geam şi simţi zidul, te apasă. Am ajuns la concluzia că nu merită”, a spus Nicolae Robu.

Rămâne de văzut dacă cineva va răspunde pentru banii alocaţi pentru parcarea etajată care, la final, s-a dovedit a fi una total nerentabilă.

Iar dacă vorbim despre cele realizate pe acelaşi sistem de actuala administraţie, Robu refuză să creadă că acestea se inundă pentru că nu au sisteme de colectare a apei meteorice. Dacă sunt asemenea reclamaţii, vin de la „grupuri de tovarăşi”.

„Unde se inundă? Concret! Spuneţi unde! Cine sunt aceştia care reclamă? Care grupuri? Grupuri de tovarăşi? Sunt situaţii unde nu există reţea, dar e făcută înclinaţia şi apa se scurge spre zona verde, şi la blocul meu s-a întâmplat aşa. Reclamaţii… aşa sunt unii care suferă că se face bine”, a mai subliniat Robu.

