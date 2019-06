Studiu al Comisiei Europene făcut în 19 țări: conținutul unui produs din cinci, diferă, deși ambalajul este același

Recent, Comisia Europeană a publicat rezultatele campaniei paneuropene de testare a produselor alimentare, iar concluziile au fost evidente: există o calitate duală a produselor.

Studiul a luat în analiză aproximativ 1.400 de produse, din 19 țări ale Uniunii Europene, iar rezultatul arată ca 22% dintre acestea comparate diferă în compoziție, deși ambalajul este identic.

S-a constatat și demonstrat că un produs din 5 a fost găsit cu conținut diferit sub același ambalaj.

Pe baza noii metodologii elaborate, autoritățile naționale competente vor putea efectua, de acum, analiza necesară pentru a determina practicile înșelătoare interzise de legislația UE privind protecția consumatorilor.

Maria Grapini, europarlamentar român, a explicat că, în concluzie, Comisia Europeană lansează o nouă cerere de propuneri, cu un buget total de 1,26 milioane de euro, pentru testarea produselor și pentru identificarea practicilor potențial înșelătoare, în scopul evident al consolidării capacității organizațiilor de consumatori.

“Mulțumesc Comisiei Europene pentru că faptul că mi-a dat dreptate! Calitatea duală a produselor nu este o poveste! Mă bucur că am lansat, acum trei ani, dezbaterea publică, iar anul acesta am votat modificarea a patru directive, prin care am făcut un prim pas în combaterea dublei calități a produselor. Trebuie, însă, continuate aceste demersuri și eu nu mă voi opri.

Voi urmări și voi cere Comisiei Europene noi modificări în legislația europeană pentru a ajunge la respectarea calității (compoziției) produselor care au același ambalaj și același brand, indiferent de țara în care sunt distribuite!”, a declarat Grapini.

Campania paneuropeană s-a bazat pe o metodologie armonizată, elaborată în colaborare cu statele membre de către Centrul Comun de Cercetare. Această metodologie permite compararea eșantionării, testarea și interpretarea datelor în întreaga Uniune Europeană.

Toate statele membre ale UE au fost invitate să colecteze informații privind compoziția produselor alimentare selectate, oferite pe piețele lor.

Nouăsprezece state membre ale UE au transmis informații privind 113 produse de marcă și 15 produse cu etichetă privată.

