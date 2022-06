Studiu: Timișoara, pe primul loc la transportul public, dar mediocră la gestionarea deșeurilor și educație

Societatea Academică din România, Asociația Act For Tomorrow și Vellenes Fellesorganisasjon au realizat o analiză a serviciilor publice din 47 de municipii din România. La transportul public, Timișoara este primul loc (92 de puncte), locul 2 fiind împărțit de București si Cluj-Napoca (88 de puncte), iar pe locul 3 fiind Sibiul (86 de puncte). Pe de altă parte, însă, capitala Banatului nu se clasează la fel de bine și în celelalte două capitole ale studiului: gestionarea deșeurilor și educație. Aici, Timișoara ocupă locurile 20, respectiv 18.

În ceea ce privește serviciile de transport public, Timișoara a primit punctaj maxim la cinci dintre indici: terminale/stații intermodale, nivel de deservire metropolitan, subvenții, nevoile grupurilor vulnerabile și accesul la informații. Destul de bine arată și punctajul pentru numărul de stații (17 din 20). Totuși, la categoria „gradul de satisfacție al utilizatorilor”, Timișoara a primit numai 5 din 10. Per total, vorbim de 92 dintr-un maximum de 100 de puncte.

Totuși, la capitolul „gestionarea deșeurilor”, Timișoara ocupă numai locul 20 din 47. Dacă pentru transportul public realizatorii studiului au propus numai creșterea progresivă a calității mijloacelor de transport și creșterea gradului de satisfacție al călătorilor, în ceea ce privește deșeurile sunt cinci astfel de recomandări:

Organizarea colectării și asigurarea infrastructurii pentru sortarea la sursă a deșeurilor, pe 5 tipuri de deșeuri: hârtie/carton, plastic/metal, sticlă, biodeșeuri și menajer;

Implementarea instrumentului economic „plătește pentru cât arunci” la nivelul municipiului;

Organizarea colectării biodeșeurilor la nivelul întregului municipiu;

Dotarea tuturor unităților de învățământ cu inf rastructură de colectare separate;

Campanii de informare și educare mai vizibile, prin realizarea de panouri stradale, programe educaționale în școli, realizarea de întâlniri cu cetățeni, asociații de locatari, grupuri civice în vederea informării cu privire la sistemul de colectare separată și beneficiile acestuia.

În ceea ce privește educația, Timișoara se clasează pe locul 18. Și aici au fost făcute trei recomandări:

realizarea de investiții în cabinetele medicale școlare;

creșterea cuantumului burselor;

asigurarea subvențiilor pentru internatele și cantinele școlare.

Raportul național de diagnoză privind calitatea serviciilor publice municipale a fost alcătuit în baza unui studiu realizat în perioada septembrie 2021 – mai 2022 și a vizat 47 de UAT-uri (municipii reședință de județ și primăriile de sector din București). „Utilizând informațiile primite, precum și informațiile culese de pe site-urile primăriilor, dar și informații din presa locală și alte site-uri relevante, au fost centralizate și analizate datele în funcție de indicatorii specifici fiecărui domeniu și au fost desemnati caștigatorii pe fiecare categorie”, explică reprezentanții Societății Academice din România.

„Proiectul Cetățeni activi pentru servicii publice de calitate la nivel local este derulat de Societatea Academică din România, în parteneriat cu Asociația Act For Tomorrow și Vellenes Fellesorganisasjon cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creșterea capacității de mobilizare și implicare civică, în special în rândul tinerilor, prin dezvoltarea unui set de metode și instrumente de monitorizare și advocacy în vederea îmbunătățirii calității serviciilor de transport public, educație și gestionare a deșeurilor furnizate de administrațiile publice locale din mediul urban. Pentru mai multe detalii despre clasamentul complet, concluzii, recomandări și best practices, accesați https://www.romaniacurata.ro/servicii-publice-locale/comunicare/”, precizează realizatorii studiului.

Comentarii

comentarii