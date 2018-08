Sub coordonarea Mariei Grapini, femeile antreprenor din România dezbat leadeship-ul feminin în business

În data de 1 septembrie, europarlamentarul umanist, Maria Grapini, președintele fondator al Asociației Femeilor Antreprenor din România cu sediul în Timișoara, organizează și moderează, la Constanța, ediția cu numărul XIV a Conferinței Naționale CAFA (Coaliția Asociațiilor Femeilor Antreprenor) cu tema „Leadeship-ul feminin în business”.

Europarlamentarul umanist va modera, pe 1 septembrie, Panelul Experiențe Europene în Antreprenoriatul Feminin. Grapini este fondator CAFA.

Implicată dintotdeauna în tot ceea ce înseamnă afaceri, perspective economice, patronate de profil, decizie ministerială, Maria Grapini a fondat AFAR tocmai în ideea de a le oferi femeilor antreprenor din România soluții solide într-o economie autohtonă frecvent tensionată și discutabilă. Europarlamentarul umanist a reușit în afaceri, a reușit în politică, are expertiză certă în a oferi consultanță femeilor care vor să-i urmeze calea.

Dincolo de misiunea de moderator, Maria Grapini a ales să le vorbească participantelor la eveniment despre “Cele patru dimensiuni ale feminității românești”, dimensiuni de care, așa cum declară umanista, “am ținut cont în construcția carierei și despre care am scris în cartea cu același titlu”.

Între 31 august și 2 septembrie, la Constanța, se vor discuta foarte multe dintre aceste perspective ale antreprenoriatului feminin, cu exemple de doamne care au reușit și care au scris istorie în România, va fi adus pe agenda evenimentului managementul integrat al destinațiilor turistice – garanția competitivității, dar și rolul organizațiilor neguvernamentale în dezvoltarea comunității.

Conferința Națională CAFA 2018, organizată de Maria Grapini, se va desfășura pe 3 paneluri plus o lansare de carte în premieră în România „MADI – NO EXCUSES!”, autor Madi Sharma, scriitor care trăiește sub motto-ul ”You must be the Change you want to see – NO EXCUSES!” – „Trebuie să fii schimbarea pe care vrei să o vezi – Fără scuze!”.

Evenimentul va debuta, în 31 august, când Mihaela Belcin –președinte ASOAF Constanța va adresa un cuvânt de bun venit femeilor din țara întreagă, în prezența autorităților locale și a reprezentanților diverselor asociații, companii, organizații prezente la malul mării.

“Sunt foarte fericită că ne vom reîntâlni la Constanța! Femeile de afaceri din România sunt active și implicate în viața comunității și a societății. Am organizat acest eveniment pentru că vocea noastră merită și trebuie auzită! Avem nevoie de unitate și rațiune, mai ales în acest moment dificil prin care trece țara noastră, merităm un Centenar frumos și serios! Vă aștept cu interes, la Constanța, pe toți cei care simțiți că putem face ceva pentru viitorul nostru!”, a declarat inițiatoarea evenimentului, Maria Grapini.

Comentarii

comentarii