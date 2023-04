Succes total! Mii de elevi au luat cu asalt Târgul “ATU pentru educația ta”, de la Hotelul Timișoara

Vineri 21 aprilie, a debutat cu un succes foarte mare activitățile Târgului educațional pentru elevi „ATU pentru educația ta”, în Sala Convention Center a Hotelului Timișoara, de pe str. Mărășești nr. 1-3.

Evenimentul a trezit un interes total în rândul liceelor, fiindcă mii de elevi au venit să afle despre oferta educațională din universitar. Târgul este organizat de Alianța Timișoara Universitară alcătuită din Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, Universitatea Politehnica Timișoara și Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara.

Alianța Timișoara Universitară (ATU), prima structură de cooperare și consolidare a centrului universitar și a platformei de cercetare, dezvoltare și inovare științifică din Timișoara, își propune, printr-o strategie și agendă comună a celor patru universități publice din orașul nostru, care continuă seria de activități desfășurate în cooperare, promovarea ofertei educaționale pentru anul universitar 2023-2024 pentru liceenii din județul Timiș și din regiunea de Vest a României.

Târgul educațional reunește oferta programelor de studii ale celor patru universități publice din Timișoara și vine în întâmpinarea dorinței elevilor de a se informa și a fi consiliați în alegerea viitorului parcurs de formare.

În discursul său, prof. Aura Danielescu, inspector șef al Inspectoratului Școlar Județean Timiș, a spus: ” Este o zi istorică pentru mediul preuniversitar și mediul universitar. Dragi elevi, rămâneți în județul Timiș, fiindcă aveți o ofertă bogată de locuri în universități. Să nu plecați. Este momentul să dați mâna de data aceasta într-un moment extraordinar, unde vi se oferă oportunitatea de a face o trecere firească, din mediul preuniversitar, în mediul universitar. Nu plecați din țară. Să nu plecați spre alte orizonturi, să rămâneți în județul Timiș, fiindcă e un mare ATU să aveți asemenea universități prestigioase și asemenea facultăți care vă pot contura viitorul”.

Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara, a reiterat îndemnul către viitorii candidați să rămână aici în țară și să ducă mai departe marele obiective și programe care au avut loc aici și să le dezvolte mai departe. În medicină, a fost prima operație pe inimă cu laser făcută la Timișoara. Tot aici, a fost primul născut in vitro.

La Universitatea Științe de Științele Vieții, recent, a fost lansat un magazin cu produse agroalimentare obținute în Stațiunea Didactică a Universității. De asemenea, Uiversitatea Politehnica Timișoara este cea mai veche din Banat și aici a avut loc primul program de calculatoare din România înainte să fi avut loc în capitală, iar la Universitatea de Vest întotdeauna au loc premiere în educație.

“La Târgul de Educație aveți o ofertă bigată de 30 de facultăți din Timișoara să alegeți să vă înscrieți. Aveți foarte multe opțiuni, iar ingineria este o profesie care la ora actuală devine din ce în ce mai importantă. Să aveți două zile cât mai pline, iar deciziile voastre să fie cele mai bune în alegerea facultăților”, a concluzionat Florin Drăgan.

În structura Universităţii Politehnica Timişoara sunt incluse facultăţi, departamente, institute şi centre de cercetare, laboratoare, biblioteci, cămine, cantine, baze sportive, precum şi serviciile tehnice şi administrative, editura şi tipografia, policlinica studenţească. Cele 10 facultăţi ale universităţii asigură programe de studii pentru aproximativ 13500 studenţi. În cadrul celor 25 departamente îşi desfăşoară activitatea peste 800 cadre didactice, iar personalul administrativ şi auxiliar numără în jur de 1000 cadre.

Prof. Petru Merghes, prorector cu activități sociale și studențești in UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚELE VIEȚII REGELE MIHAI I din Timișoara a spus:

“Ne bucura prezenta voastră in număr atât de mare la acest eveniment de promovare a celui mai prețios produs educația . Un proverb african spune , “Dacă vrei sa mergi repede , mergi singur, Dacă vrei sa ajungi departe mergi in echipa. “ iar exemplu cel mai bun este ALIANȚĂ TIMISOARA UNIVERSITARĂ , alianță formată din cele 4 universități de stat timișorene. Profit de acest moment sa felicit colegii de la UVT , care dețin in acest moment președinția acestei alianțe , colegii din celelalte universități si totodata partenerii noștri de la Inspectoratul Școlar Judetean Timis, pentru organizarea acestui eveniment destinat vouă , dragi elevi

Confucius spunea “NATURA NE ASEAMĂNĂ, EDUCAȚIA NE DEOSEBEȘTE”, dragi elevi , a continua educația într-o instituție de învățământ superior , este alegerea cea mai potrivita. Aveți posibilitatea să creșteți și să vă desăvârșiți în una din cele 4 universități de prestigiu prezente aici care va oferă programe de studii diverse.

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚELE VIEȚII REGELE DE Mihai I din Timișoara oferă o gama complexa de specializări prin cele 6 facultăți , 29 de programe de studiu din domeniul științelor vieții. Specializări ancorate in exigentele pieței forței de munca, o piața competitiva, intr-o continua schimbare . Universitatea noastră deține o infrastructura modernă și complexa, care include laboratoare și platforme de cercetare , stațiuni didactice , clinica veterinara, un campus la standarde europene, desfășurat pe 22 ha, cu o spatii de cazare, restaurant, magazin alimentar, baza sportivă biblioteca, cafenele, biserica. Suntem o universitate internațională cu parteneriate internaționale și Erasmus + încheiate cu 130 de tari . O universitate antreprenoriala care creează cadrul și susține studenții sa-și pună in practica ideile de afaceri”.

Peste 16.000 de studenți, dintre care mai mult de 1.000 de studenți internaționali, alături de 800 de cadre didactice, cercetători și specialiști, Universitatea de Vest Timișoara oferă cel mai dezvoltat set de opțiuni pentru studiile universitare, în cea mai importantă universitate comprehensivă din vestul României.

La UMFT se dă concurs de admitere tip 2 (probă scrisă), pentru programele de studii de licență cu durată de 3-4-5 ani: Farmacie, Asistență medicală generală, Asistență medicală generală (Lugoj), Asistență medicală generală (Deva), Balneofiziokinetoterapie, Nutriție și dietetică, Tehnică dentară, Asistență de profilaxie stomatologică, Asistență de farmacie (Lugoj), Cosmetică medicală și tehnologia produsului.

Comentarii

comentarii