Succes total ! TESZT2023: opt zile și 31 de spectacole din 15 țări, la Timișoara

După opt zile teatrale intense, a paisprezecea ediție a Festivalului TESZT, organizat de Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara s-a încheiat: 31 de spectacole din 15 țări au fost prezentate în sălile Palatului Culturii, în spații alternative, săli ale companiilor de teatru independent și în aer liber, într-o ediție specială care a făcut parte din Programul Oficial Timișoara – Capitală Europeană a Culturii 2023.

Spectacole remarcabile din Serbia, Grecia, Germania, Slovenia, Italia, Belgia, Chile, Ungaria, Croația, Polonia, Macedonia, Danemarca, Italia, Bulgaria, Kosovo au fost prezentate în premieră la Timișoara și au propus teme actuale, sensibile, sub genericul FLUID. Discuțiile cu artiștii și spectatorii, care s-au prelungit până târziu în noapte, oglindesc deschiderea festivalului pentru comunicare reală cu publicul său și dorința spectatorilor de a face parte din comunitatea TESZT.

Spectacolele au fost sold-out, reunind peste 3000 de spectatori, iar cele două reprezentații în aer liber din Piața Libertății cu spectacolul „Draaagonul” al artiștilor de la Teatro dei Venti (Italia) au atras peste 1000 de persoane de toate vârstele.

Ne-am bucurat să vedem că și cele două reprezentații inedite ale spectacolului „Pescărușul” al artiștilor de la Det Flyvende Teater (Danemarca) ce au avut loc la Aerodromul Cioca au avut mare succes, un nou spațiu cultural adăugându-se astfel pe harta orașului.

Extensia TESZT care a inclus spectacolele „Dr. Faustus theatre-concert” (Compania de Teatru Arte-Factum), „Grand Hostel Timișoara” (Teatrul Auăleu) și „Zambara Kabarett” (Teatrul Basca) a dovedit forța teatrului independent local, ce merită să fie sprijinit și încurajat în continuare.

Cele două workshopuri cu participare gratuită – atelierul de dans contemporan cu trupa Szene Zwei și coregraful William Sanchez H din Germania, precum și atelierul de intervenții urbane Zentai, susținut de regizorul Giuseppe L. Bonifati au atras participanți interesați de artele spectacolului, actori profesioniști și studenți.

De asemenea, expoziția de machete de scenografii realizate de scenograful Bagossy Levente a atras zeci de vizitatori zilnic, ca și instalația „What Is in the Cloud? ” a studenților de la Universitatea Maghiară de Arte Frumoase din Budapesta și de la Facultatea de Arte Rippl-Rónai a Universității Kaposvár.

Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” mulțumește finanțatorilor și partenerilor care au făcut posibilă această ediție: Primăria și Consiliul Local Timișoara, Asociația Proteszt, Asociația Timișoara 2023, Institutul Liszt București, STPT Timișoara, Consiliul Județean Timiș prin Direcția de Prestări Servicii, organizația Identity.Education, Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș.

Echipa festivalului mulțumește voluntarilor Asociației Timișoara 2023, trupei de teatru Hobana din Sânnicolau Mare, precum și voluntarilor care s-au înscris prin apelul deschis – toți au întregit familia TESZT și au arătat disponibilitate și bunăvoință pe toată durata evenimentului.

Ediția a cincisprezecea a Festivalului TESZT va avea loc în perioada 19-26 mai 2024.

