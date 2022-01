Succesul internațional al celor două bufnițe de la Timișoara, în dezbatere națională la București

Despre La Două Bufnițe @Salon Insula 42 este dezbaterea ce avea avea loc joi, 13 ianuarie, la ora 16:00, pe paginile de facebook Insula 42, Institutul Francez & Goethe-Institut București.

Invitate vor fi Corinei Șuteu și fondatoarele libăriei la Două Bufnițe Timișoara – Oana Doboși și Raluca Selejan.

Cele două creatoare ale unei unice experiențe de librărie din Timișoara („La două bufnițe”), au reușit să dezvolte un public și o vizibilitate extraordinară pentru lectura și autorii români și internaționali. În doar cinci ani, lansările de carte, conversațiile între scriitori și intelectuali, participarea ca organizatori la festivalul de literatură „La Vest de Est, la Est de Vest” au făcut din micuța librărie din Piața Unirii 11 un loc european.

Salonul Insula 42 își propune să deconstruiască împreună cu ele povestea acestei reușite complexe, petrecute într-un context care este departe de a fi simplu…

Librăria independentă „La Două Bufnițe” din Timișoara s-a deschis în 2 decembrie 2016, la inițiativa a două prietene din copilărie, Oana Doboși și Raluca Selejan. Cele două prietene, absolvente ale Facultății de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara, și-au propus să creeze un spaţiu cultural de referinţă, atât pentru timişoreni şi mediul artistic local, cât şi pentru turiştii care ne vizitează oraşul.

Prin oferta de carte și evenimentele organizate, au creat un loc de poveste, cald şi prietenos, recomandat de cărţi atent selectate, predominant din literatura română şi universală, ştiinţe umaniste şi artă.

De asemenea, cele două asociate și-au propus să îi apropie şi pe copii de carte, oferindu-le un spaţiu de lectură doar pentru ei. Prin evenimentele culturale şi oferta librăriei, au reușit să atragă şi să cultive un public care să aprecieze delicatesele, fie ele literare sau nu.

Astfel, la 1 an și jumătate de la deschiderea oficială a librăriei, aceasta a fost primită în Federația Europeană și Internațională a librarilor (European and International Bookseller Federation), a primit Premiul Librarul anului 2017 în cadrul Festivalului Internațional „Poezia e la Bistrița”, numeroase interviuri în publicații print și online, la radio și la TV, și, în luna iulie a anului trecut, cele două prietene asociate au ținut o prezentare despre „The business of books is the business of life” în cadrul TEDx Floreasca.

De asemenea, librăria a primit premiul de „Regenerare urbană” din partea Asociației Urbaniștilor din Timișoara și a găzduit și organizat evenimente cu scriitori din țară, din Germania, Austria, Ungaria, Serbia, SUA și Islanda.

Oana Doboși este este absolventă a Facultății de Litere din Timișoara specializarea Franceză-Română, cu un masterat în Politici editoriale la Universite Paris XIII, cu o experiență de 10 ani în managementul cultural și editorial, co-fondatoare și managing partner a librăriei independente „La Două Bufnițe”. Când nu e la librărie îi place să călătorească, să organizeze petreceri cu mulți, mulți prieteni și să facă balet. Când citește îi place să fie singură, singură.

Raluca Selejan este absolventă a Facultății de Litere din Timișoara, specializarea Română-Engleză și a masteratului de Managementul Resurselor Culturale, are o experiență de 10 ani în comunicare și organizare de evenimente culturale și este managing partner a librăriei independente „La Două Bufnițe”. Pasionată de cărți și de lectură, adică Bufniță de profesie, îi plac arta și muzica (mai ales rock) și cel mai mult, după citit și librărit, îi place să meargă la concerte. Își dorește ca la pensie să traducă beletristică din limba sârbă, dar pentru asta ar trebui să învețe, în primul rând, să își facă timp să se țină de cursurile de învățare a limbii și să nu mai renunțe la ele.

Seria de 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑡̦𝑖𝑖 𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡̦𝑖𝑎𝑙𝑒 a „Saloanelor Insula 42” lansează dialoguri informale cu profesioniști ai culturii. Invitații pun în perspectivă relația dintre oameni și idei, oameni și instituții, în România și în Europa. Se conversează, într-un „salon imaginar”, despre vocație și meserii, subiecte culturale, sociale și politice, într-o lume care se transformă radical… Din când în când se și improvizează.

Urmăriți conversațiile saloanelor pe Facebook, la: https://www.facebook.com/watch/678665522268163/614408195735904

Comentarii

comentarii