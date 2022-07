Summer Sale, la Iulius Town: promoţii de până la 70%, premii pe loc sau un voucher de vacanță în valoare de 2.500 de euro!

„Ready to go”, verde lime, dungi colorate, talie joasă, decupaje sunt câteva dintre tendințele pe care casele de modă internaționale le-au pregătit pentru colecțiile de sezon. Ca să fii mereu în pas cu ultimele apariții fashion din această vară, la Iulius Town am dat startul Summer Sale, cu reduceri care ajung și până la 70%. În plus, poți câștiga un voucher în valoare de 2.500 de euro. Vino și vezi ce ți-au pregătit brandurile tale favorite și „keep it up” în această vară, care se anunță a fi plină de super evenimente!

2022 este anul în care inhibițiile sunt lăsate în urmă, iar asta se vede și din noile colecții pentru vară. Iulius Town lasă prețurile în urmă și te așteaptă să te bucuri de campania Summer Sale, unde brandurile afișează reduceri de până la 70% . Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Liu Jo, Peek & Cloppenburg, Mango, Stradivarius, House Brand, Motivi, De Facto, Vgeneration, Koton, D’S Damat și multe alte magazine propun ultimele outfit-uri gândite de designeri, la prețuri reduse.

Dacă ești shopping lover, până pe 31 iulie 2022 te așteptăm la Centrul Info, cu bonurile a căror valoare cumulată trebuie să fie în valoare de minimum 300 de lei şi te premiem pe loc. Zilnic, primii 75 de participanți pot primi vouchere în valoare de 50 de lei, vouchere la Savor, Yves Rocher ori Manay, dar și sticle de vin. În plus, te înscriem automat în marea tombolă, unde poți câștiga un voucher în valoare de 2.500 de euro, oferit de DerTour. Extragerea va avea loc pe 2 august, la ora 12.00. Află mai multe, accesând regulamentul campaniei!

Piesele sezonului în materie de încălţăminte sunt reprezentate de sandalele cu platformă sau cele care acoperă glezna, tocurile cu modele ieșite din tipare, iar bărbații sunt așteptați să încerce pantofii simpli. Il Passo, Anna Cori, Buzz, Ecco, Skechers, Tezyo și celelalte branduri de profil din Iulius Town te întâmpină cu oferte de până la 50%!

Și brandurile dedicate celor mici au reduceri de până la 70%. Jucăriile de la Noriel sunt reduse la jumătate din preț, iar dacă ai în familie un mic fashion lover, vino la Chicco și Cocodrillo unde sunt promoții tentante!

Modul în care ne îngrijim tenul și atenția acordată produselor de skin-care este unul dintre topicurile principale anul acesta. Te așteptăm în locațiile MAC Cosmetics, Pupa Milano, Yves Rocher, Xpert Beauty din Iulius Town să discuți cu specialiștii în domeniu, dar și să descoperi super promoțiile Summer Sale!

Vara asta nu lăsa nimic la voia întâmplării! Accesorizează-ți ținutele de la brandurile tale favorite, care au acum promoții de până la 50%! Swarovski și Parfois sunt doar două dintre acestea.

În Iulius Town, reducerile au ajuns și la Cărturești, English Home, Karcher și Kitchen Shop.

Vino la Iulius Town și descoperă Summer Sale !

