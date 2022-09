SUNLIGHT THEATRE by Flight Festival propune două zile de activități artistice și culturale pentru întreaga familie, în cadrul Zilelor Comunei Dumbrăvița

SUNLIGHT THEATRE by Flight Festival propune două zile de activități artistice și...

SUNLIGHT IN THE PARK este titlul sub care, în 10 și 11 septembrie, Parcul Central din Dumbrăvița se va transforma într-un loc de joc și joacă.

Programul este conceput în așa fel încât să se poată bucura de el întreaga familie. De la pilates pentru viitoarele mămici sau pentru cele care au deja copii, dans, activități sportive, ateliere muzicale, lectură, teatru de păpuși sau activități educaționale, toate își vor găsi locul în programul propus de Asociația Culturală ARTMEDIA și integrat în Zilele Dumbrăviței.

Intrarea este liberă la toate atelierele.

