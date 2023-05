Sunt doar trei exemplare în lume! Unul e la Muzeul Banatului! Veniți să îl admirați

Descoperă o comoară unică a istoriei la Muzeul Național al Banatului! În mansarda B1 a Bastionului Maria Theresia puteți admira una dintre cele mai rare și fascinante piese de patrimoniu.

Este vorba de boneta de ienicer, o keçe din pâslă otomană, care vă va transpune într-o captivantă călătorie în timp.

Această bijuterie extraordinară, datând din secolul al XVII-lea (ante 1691), a fost recreată cu pricepere și rafinament în secolul XX, mai exact în anul 1984, în Karlsruhe. Fiecare detaliu al acestei bonete este o mărturie a meșteșugului și frumuseții epocii otomane.

Keçe-ul, așa cum este cunoscut în limba turcă, este confecționat din pâslă, lipită cu migală, și este încununat de flanelă de lână ce adaugă o moale și plăcută textură. Pentru a evidenția eleganța acestei opere de artă, o panglică din satin este cusută cu atenție, îmbinând cu grație elementele.

Dar ce face această bonetă cu adevărat deosebită? Bijuteria pentru frunte, cunoscută sub numele de „mâneca de pene”, este un veritabil spectacol pentru ochi. Realizată din argint aurit, aceasta este gravată, cizelată și decorată prin niellare, aducând un plus de strălucire și rafinament. Numele lui Allah este înscripționat de două ori pe ornamentul pentru frunte, sub forma unei frunze delicate, subliniind importanța sacrală a acestei capodopere. Iar pecetea lui Solomon, reprodusă ca semn apotropaic, aduce protecție și noroc celor care o admiră.

Gândiți-vă la această bonetă purtată de ieniceri, împodobită cu pene de struț și alte elemente fastuoase, strălucind în toată splendoarea sa în timpul paradei. Este un spectacol în sine, o demonstrație a măreției și prestigiului armatei otomane.

“Muzeul Național al Banatului găzduiește una dintre cele trei exemplare păstrate azi în întreaga lume. Este o onoare să deținem o astfel de comoară și să o prezentăm cu mândrie vizitatorilor noștri.

Așadar, vă invităm să faceți o incursiune în trecut, să vă lăsați fascinați de frumusețea și misterul acestei bijuterii și să vă bucurați de o experiență culturală de neuitat”, îndeamnă cercetătorii de la MNaB.

Expoziția „Prinț și Sultan” este rezultatul fructuoasei colaborări dintre Muzeul Național al Banatului și Badisches Landesmuseum din orașul Karlsruhe, Germania și poate fi vizitată de marți până duminică, în intervalul 10:00 – 18:00.

