Suporterii timișoreni au construit de la zero un teren de baschet la Școala Gimnazială nr.27

Asociația suporterilor Druckeria a contribuit semnificativ la amenajarea de la zero a unui teren de baschet la o școală gimnazială din Timișoara. Ei au ales Școala Gimnazială nr. 27 din Calea Șagului, care are o echipă de baschet de copii cu rezultate foarte bune, deși aceștia se antrenau până acum pe un teren de beton destinat minifotbalului, unde erau montate și câteva coșuri de baschet.

„Infrastructura sportivă din Timișoara nu este la nivelul dorit, chiar dacă în ultima perioadă s-au făcut progrese. Am căutat și noi o oportunitate de finanțare pentru un proiect, am găsit-o, am aplicat și am câștigat. Finanțarea a fost obținută de la Fundația Comunitară Timișoara și Decathlon, în cadrul proiectului Sportul pentru Toți. Au mai avut proiecte în care au reabilitat și dotat terenuri de sport, dar acum este pentru prima dată când se construiește unul de la zero. Bugetul alocat este de aproximativ 150.000 de lei. Este un teren exclusiv dedicat baschetului”, a declarat Sebastian Novovici de la Druckeria.

Educație fizică pe hol și în sala de clasă

Cei aproximativ 800 de elevi de la Școala Gimnazială nr. 27 (plus în jur de 200 de copii de la grădiniță) se confruntă cu mari dificultăți în ceea ce privește infrastructura sportivă. Școala nu are o sală de sport, iar terenurile în aer liber sunt degradate.

„Într-o zi, cei de la Druckeria ne-au vizitat și ne-au spus că au un proiect pentru noi. Au văzut pe pagina noastră de internet că suntem implicați în activități sportive și că avem și o echipă de baschet, pe lângă cele de fotbal și handbal, toate cu rezultate foarte bune. Suntem o școală care nu beneficiază de o infrastructură sportivă corespunzătoare, acesta este adevărul. Suntem campioni județeni și regionali fără să avem o sală de sport, doar un simplu teren de fotbal, neamenajat corespunzător, și un mini teren de baschet, și el foarte deteriorat. De multe ori, facem educație fizică pe coridor sau într-o sală de clasă pe care o numim sala de sport. Cu toate acestea, am obținut rezultate. La 1.070 de copii, nu avem nici măcar o sală de sport. Așa că nu pot decât să fiu recunoscător pentru acest ajutor”, a declarat Marius Cimpoae, directorul Școlii Gimnaziale nr. 27.

Construcția terenului a început în luna martie, iar acum lucrările au ajuns la final. Terenul este finalizat, dar mai rămâne de montat piatra de jur împrejur în exterior.

