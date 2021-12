Surprize-surprize! USR a vrut, din nou, să mărească prețul gigacaloriei pentru abonații Colterm, dar a lipsit un vot

Marți, 21 decembrie, consilierii locali din Timișoara au avut în față, din nou, proiectul de mărire a tarifului la gigacalorie. Surpriza a apărut la final, când au fost numai 13 voturi „pentru”, deși, cu două minute în urmă, amendamentul primarului primise 14 din 27. Vorbim de același proiect din urmă cu două luni, singura modificare față de versiunea prezentată atunci fiind un amendament pentru creșterea subvenției. În octombrie, Colterm propunea 644 lei/ MWh pentru abonați. Acum, Fritz vrea 416,24 lei/MWh, în condițiile în care subvenția acordată de primărie s-ar dubla. Până acum, prețul facturat populației era de 207,27 lei/MWh, deci vorbim de o dublare, așa cum, de altfel, și propunea de la început primarul.

„Propun acest amendament: «Stabilește prețul MWh la 416,24 lei, inclusiv TVA, începând de la 1 ianuarie». Primele trei luni (octombrie – decembrie – n.r.) a mers cu prețul vechi, mai urmează 3-4 luni cu prețul nou. Per total, este o mărire de 50%. Propun o subvenție 435 lei/MWh. Să includem în HCL că suma totală nu va depăși plafonul de 15 milioane, în funcție de evoluția legislației. Mi-aș fi dorit să nu fie așa de mare, mi-aș fi dorit să nu trebuiască să votăm acest HCL, dar eu nu văd o altă cale. Chiar și așa, această creștere, așa sau așa, este o povară foarte mare. Povară foarte mare atât pentru bugetul local, cât și pentru timișoreni”, a spus Fritz.

Ca și data trecută, Dan Diaconu (PNL) și Roxana Iliescu (PRO România) au vorbit de calcule greșite. Dan Diaconu, în baza unor cifre care se modificau dintr-o parte în alta, și care ar duce la un preț mult mai mare decât în „oricare alt oraș”. Roxana Iliescu, pentru că încă se ia în calcul o proporție de aproximativ 50% de folosire a gazului pentru producerea agentului termic.

„Cred că nu sunt numai eu nebun văzând diferența enormă față de celelalte orașe care și-au actualizat prețul. În plus, este evident că acest preț propus probabil de Colterm nu a fost negociat sau verificat de către cineva. Altfel, modul în care se stabilește mixul de combustibil este în afara oricărei logici. Cât a pornit CET Centru (cel care merge strict pe gaz – n.r.)? Cum putem să vorbim de 50-50? Fără să luăm în calcul că guvernul v-a dat 54 de milioane de lei să treceți iarna. (…) Acest calcul, prin ușurința cu care ne uităm la el, înseamnă finalul sistemul centralizat de încălzire în Timișoara. În primăvară nu veți mai avea abonați cu siguranță. Ne putem uita la debranșările ilegale pe care le veți avea din mai până în iunie. În momentul ăla, cu siguranță, nu veți mai avea cui să livrați, iar Coltermul – sau ce societate va fi în primăvară – va fi în imposibilitatea a furniza agent termic, iar cu Banca Mondială veți putea merge la o cafea, dar cam atât. În plus, presiunea (pe buget – n.r.) va fi una uriașă. Doar pentru că nu vreți să vă uitați peste un preț care este umflat din toate punctele de vedere!”, a spus Diaconu.

„Prețul calculat de Colterm și agreat ANRE la CET Sud (unde se arde cărbune, cu gaz pentru aprinderea acestuia – n.r.) este de 284 de lei (per MWh), acest preț include și costul certificatelor. Ce-i drept, cel din primăvară – vară, când s-a calculat. În orice caz, în proporție de 70-80% este prețul actual. Prețul calculat pentru arderea gazului, preț din prima săptămână a lunii octombrie – 833 de lei. (…) Singura variabilă este ponderea. Nu am făcut stoc de cărbune! Am făcut prostia de a merge pe o strategie total greșită, de a fi rupți total de realitate și a ține morțiș (să mergem pe gaz – n.r.), în contextul în care, oricum, prețul gazului a început să crească de la începutul anului, nu a fost o chestie care să se întâmple de pe o zi pe alta. Era mai mult decât evident că ne costă mult mai puțin arderea cărbunelui!”, a spus și Roxana Iliescu.

„Toate aceste costuri nu erau calculate până acum și, de aceea, a ajuns Colterm în această situație. Dacă ar funcționa atât de ieftin precum o spuneți dumneavoastră, păi cum au adunat peste 300 de milioane de lei datorii? Cum nu au putut să-și plătească 40 milioane certificatele verzi? Pentru că prețul, de 10 ani de zile, nu este un preț real. Încă o dată, dacă spuneți că se poate produce energie termică la un preț foarte mic, vă rog! Mâine vă numesc direct general. Ceea ce ați arătat în ultimii ani este că nu ați fost în stare să puneți un preț real. A produs la un preț sub prețul real, tocmai de aceea s-au adunat toate aceste datorii. Dacă nu ar fi trebuit să plătim pentru facturile de gaz și celelalte datorii, am fi făcut și stoc, am fi avut și certificate”, a replicat primarul.

I-a mai luat partea și Aida Szilagyi, care a menționat că în calculul mixului de cărbune-gaz sunt avute în vedere și lunile de vară când se merge numai pe gaz. Ruben Lațcău, la rândul său, a ținut să adauge: „Cum ați ținut prețul mic (către Diaconu, fost viceprimar – n.r.)? Ați trecut niște raporturi false de consum gaz-cărbune. Tocmai pentru a veni cu un preț fals, ați spus că se consumă 87% cărbune. Ați venit cu un preț fals, tehnologic nu poate funcționa”. Acestuia i-a răspuns Diaconu: „Sunteți în postura de a fi astăzi groparul societății”.

Până la urmă s-a trecut la vot. Prima oară, la amendamentul legat de subvenție, nu au fost „nereguli”. S-a votat verbal, fiind „pentru” toți 13 consilierii USR și liberalul „rebel” Raul Ambruș. Surpriza, însă, a apărut la votul pe proiect în întregime. S-a votat prin sistemul informatic și au fost adunate numai 13 voturi, spre surprinderea atât a lui Cosmin Tabără, președinte de ședință, cât și a celor din USR. „Cineva probabil nu a fost atent”, a concluzionat Tabără.

