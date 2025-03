„Sustenabilitate și Economie Circulară” – eveniment de cooperare științifică organizat la UVT prin HUB-ul de Cercetare și Inovare UNITA „Economie Circulară și Mediu Înconjurător”

În perioada 18-19 martie 2025, Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) găzduiește evenimentul „Research Matching Event: Social, economic and legal challenges for environmental sustainability and circular economy” (Cercetare prin cooperare: provocări sociale, economice și juridice pentru sustenabilitatea mediului și economia circulară), organizat de Hub-ul de Cercetare și Inovare UNITA „Economie Circulară și Mediu Înconjurător”.

Evenimentul reunește 60 de cercetători care își desfășoară activitatea în cadrul universităților partenere UNITA la Institutul de Cercetări Avansate de Mediu (ICAM – UVT), cărora li se oferă astfel oportunitatea de a-și găsi parteneri pentru colaborare internațională în cercetare și educație. Participanții iau parte la sesiuni plenare menite să inspire colaborarea dintre mediul universitar și cel socio-economic, sesiuni de formare în scriere de proiecte, dezvoltare de doctorate în cotutelă și programe de studii comune, precum și la sesiuni structurate în runde de comunicare scurte (de 15 minute), unde își pot alinia interesele de cercetare și pot explora noi direcții de colaborare.

Conf.univ.dr. Octavian Mădălin Bunoiu, prorector UVT responsabil cu strategia CDI, sustenabilitate, transfer tehnologic și relația cu diaspora, subliniază: „Huburile de Cercetare și Inovare UNITA reprezintă un cadru interactiv pentru schimbul de idei și inițierea unor proiecte inovatoare în domeniile de care se preocupă, în acest caz fiind vorba despre economia circulară și sustenabilitatea mediului. Suntem convinși că această experiență de pregătire în grupuri de lucru va deveni o resursă importantă care va conduce la extinderea intereselor de cercetare și la multiplicarea proiectelor în care sunt activi cercetătorii din cadrul ICAM – UVT.”

Evenimentele de cooperare (matchmaking) în domeniul cercetării, organizate de alianța europeană UNITA, oferă o oportunitate unică pentru cercetători de a colabora interinstituțional, transnațional, facilitând proiecte interdisciplinare și consolidând rețelele de cercetare la nivel european. Una dintre particularitățile alianței europene UNITA este accentul pus pe procesele de inițiere, dezvoltare și consolidare a unor comunități transnaționale de cercetători, cadre didactice și studenți. În acest context, aceste evenimente reprezintă o platformă pentru schimbul de idei, explorarea unor inițiative comune și valorificarea ecosistemului extins de cercetare al UNITA. Ca dimensiune și ca exemplu, între ianuarie 2025 și iunie 2025, UNITA va organiza opt astfel de evenimente în toate țarile alianței, pe teme de actualitate precum economia circulară, tranziția digitală, societăți incluzive și sănătate globală, la care vor participa 400 de cercetători pregătiți să dezvolte proiecte de colaborare internaționale.

