Susținând că nu este un bou, Fritz a făcut pe chelnerul într-o secție de vot – video

Din postura de primar, azi, 9 iunie, în ziua votului, Dominic Fritz a făcut și pe chelnerul și a împărțit cafele prin secțiile de vot. Secondat de Lațcău, care ”ținea de șase”, Dominic a intrat ilegal într-o secție de votare, nevăzut și neauzit de polițiști, jandarmi și observatori. Cu o bucată de carton pe post de tavă, el le-a urat celor din comisia din secția de vot: ”Mult spor! Să nu obosiți, da?”.

”Noi, la USR, avem un obicei foarte bun. Şi acuma, după ce termin această declaraţie, o să aduc mâncare la reprezentanţii noştri în secţii. Eu sunt candidat şi am voie să întru în secţie. O să aduc şi acum mâncare la reprezentanţii noştri în secţii, şi pentru că nu sunt un bou, am oferit cafea la reprezentantul meu şi la ceilalţi reprezentanţi, nu am dat la votanţi, cum poate unii ar vrea să se creadă. Cred că sunt nişte valori ale civilizaţiei şi toţi aceşti reprezentanţi presupun că au votat deja şi cu siguranţă pentru o cafeluţă nimeni nu a căutat buletinul din urna şi şi-a schimbat votul”, a declarat Fritz.

.

.

.

.

Comentarii

comentarii