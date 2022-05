Sute de bănățeni, în frunte cu ÎPS Ioan, au participat la Ziua Costumului Tradițional, la Giroc

Sărbătoare mare a fost duminică, 8 mai, în comună Giroc, aflată, la câteva minute de Timișoara, la care au participat sute de bănățeni, în frunte cu ÎPS Ioan, mitropolitul Banatului, eurodeputata Maria Grapini,și viceprimarul Dan Vârtosu, dar și invitați din Târgu Jiu și din alte localități din România.

În a doua duminică din luna mai, așa cum a fost instituită prin legea votată în 2015, inițiată de europarlamentara Maria Grapini,se sărbătorește Ziua Costumului Tradițional din România.

Evenimentul s-a bucurat de un succes extraordinar. Oamenii cu mic cu mare au venit îmbrăcați în costume tradiționale, încă de la ora 10.00, și au participat la Sfânta liturghie, susținută de ÎPS Ioan, mitropolitul Banatului.

În curtea bisericii oamenii au avut bucuria să admire și o minunată expoziție de costume populare și ii unele vechi de peste 100 de ani.

Eurodeputata Maria Grapini, Asociația Femeilor Antreprenor și parohia ortodoxă română ”Sf. Dimitrie” din comuna Giroc au organizat Ziua Costumului Tradițional din România 2022.

Cu acest prilej, eurodeputata Maria Grapini a spus: ”Această zi deosebită pentru tradiția românească, a două duminică din luna mai, este stabilită prin legea nr. 102 din 13/05/2015 ca Legea Costumului Tradițional din România!

Eu regret că nu prea se știe în țară, în alte orașe, de această importantă sărbătoare a poporului român și nici nu se prea face nimic, nici autoritățile, nici societatea civilă din aceste județe.

Primăriile organizează concerte de toate felurile și alte eveniment, dar ar trebui să marcheze în fiecare an și Ziua Costumului Tradițional Românesc, așa cum și eu organizez în Timiș și în Timișoara, an de an, împreună cu doamnele de la AFAR.

Eu sunt cu sufletul la ea, fiindcă sunt inițiatoarea legii, dar mi-a plăcea ca din ce în ce mai mult autoritățile și școlile să conștientizeze că avem o zi a costumului tradițional românesc.

Vreau să amintesc că eu atunci când îmbrac tradiționala ie românească parcă capăt altă stare. Sunt mai plină de energie și mai puternică. Mă simt foarte bine, sunt fericită. Nu știu care e legătura. Poate crucile încrustate pe aceste costume populare românești îmi dau energie.

Vreau să mulțumesc AFAR și părintelui paroh de la Giroc, Marius Șonea, și evident, ÎPS Ioan, mitropolitul Banatului, care a venit în mod special să susțină Sfînta Slujbă aici la parohia din Giroc.

Mulțumesc și Asociației Jurnaliștilor din Valea Jiului, ei au venit aici, și ansamblului Ghiocelul de la Giroc și ansamblului Jienii din Valea Jiului.

Duminică, a fost o mare sărbătoare, iar Dumnezeu ne-a ajutat cu o zi splendidă, cu multă lumină, căldură, soare și frumusețe. Le mulțumesc tuturor care au fost prezenți la Ziua Costumului Tradițional din România, de la Giroc Timiș.

În a doua duminica din luna mai, sărbătorim Ziua Costumului Tradițional din Romania, conform legii votate în 2015.Sunt bucuroasa că am am avut aceasta inițiativă în 2014.De atunci în fiecare an, îmbrac cu mândrie costumul popular și organizez acțiuni dedicate portului popular!”.

Umanista a militat întotdeauna pentru tradiții, istorie, simbolistică națională, românism sincer și mândrie firească pentru tricolor. Reușita personală în ceea ce privește statuarea Zilei Naționale a Costumului Popular se transferă, astfel, în plan național, spre bucuria celor care țin la valorile României.

Cu acest prilej, ÎPS Ioan a spus:

”Astăzi de sărbătoarea femeilor mironosițe, am vrut să punem în valoara și mirul, lucrarea minorosiței românce. Toate aceste costume populare care sunt expuse și îmbrăcate de credincioși și credincioase, astăzi, la parohia din Giroc, au fost împletite și țesute cu multă grijă și trudă de mame și bunici.

Dacă ați observat, nu există costum popular unde să nu fie inserat și semnul sfintei cruci. De aceea mărturisesc cei care le poartă că se simt atât de bine în ele, au o stare sufletească deosebită, plăcută, mulțumitoare, fericită. Inclusiv doamna europarlamentar Maria Grapini a spus asta. De ce ? Aceste costume au fost țesute cu trudă și rugăciune și ce ar putea fi în minte mamelor atunci când țese o cruce, decât rugăciunea și gândirea către Dumnezeu.

De aceea îndrăznesc să le numesc pe aceste frumoase costume populare sfinte icoane românești, pe care îi îndemn pe toți să le poarte măcar la zile de sărbătoare”.

