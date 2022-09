Sute de copii au primit ghiozdane din partea unor biserici ortodoxe din Timişoara

Sute de elevi din ciclul primar şi gimnazial din Timişoara, care provin din familii cu probleme financiare, au primit ghiozdane complet echipate din partea unor biserici ortodoxe din oraş.

“Ghiozdanele se dau în programul ‘Rechizite şcolare’. După începerea şcolii, părinţii depun la şcoală solicitările pentru rechizite pe care le vom centraliza după 20 septembrie, iar rechizitele se împart la sfârşitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie”, a declarat şefa Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş, Aura Danielescu.

Biserica Parohiei Dacia-Cetate din Timişoara a împărţit, duminică seara, aproape 100 de ghiozdane complet echipate cu caiete, truse pentru desen, penare cu stilou, pix şi creioane, pe care le-a cumpărat cu sprijinul unor sponsori sau enoriaşi.

“Sunt copii care provin din familii nevoiaşe, unele cu mai mulţi fraţi minori. Nu puteam să îi lăsăm pe micuţi să nu aibă strictul necesar unui elev, în prima zi de şcoală: ghiozdanul cu rechizitele şcolare. Am făcut o listă cu familiile care aveau nevoie de acest ajutor, apoi am apelat la sponsori, la firme, la credincioşii noştri. Am rămas surprins să constat că firme despre care credeai că nu te poţi atinge, că empatizează mai puţin, au răspuns imediat apelului şi fie au cumpărat ele ghiozdane şi rechizite, fie au dat bani”, a declarat pentru AGERPRES preotul paroh al bisericii Dacia-Cetate, Zaharia Pereş, protopop al Timişoarei.

Adjunctul Inspectoratului Şcolar Timiş, Cosmin Hogea, a menţionat că şcolile pot primi de la diverşi sponsori direct ghiozdane cu rechizite, fără a mai informa Inspectoratul.

“O mare parte din unităţile de învăţământ din Timişoara sunt în parteneriat cu diverşi sponsori. Sunt şcolile binecunoscute (Generală nr. 1, Generală nr. 15 şi altele), în care funcţionează proiecte de ajutor în cazul copiilor în pericol de abandon şcolar”, a punctat Cosmin Hogea.

Anul acesta, în judeţ vor începe şcoala aproape 100.000 de elevi.

