Sute de fermieri din Banat au participat la Ziua Câmpului de Cercetare și Dezvoltare, la SCDA Lovrin

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin (SCDA Lovrin), în parteneriat cu Academia de Științe Agricole și Silvice Timișoara, Universitatea de Științe Vieții ”Regele Mihai I al României”, a organizat, miercuri, 21 mai, Ziua Câmpului de Cercetare-Dezvoltare, un eveniment de referință pentru agricultura din Banat, ajuns la cea de-a zecea ediție.

Manifestarea care a atras sute de fermieri din Timiș, Arad și Caraș Severin s-a desfășurat sub prezența glorioasă a regretatului prof.univ.dr. Valeriu Tabără, fostul președinte al ASAS și cercetător la SCDA Lovrin timp de peste 40 de ani, trecut la cele veșnice nu cu mult timp în urmă. În semn de respect, au fost invitate la eveniment, soția profesorului și rudele apropiate.

”Sunt 10 ani de când ne întâlnim de fiecare dată aici la SCDA Lovrin, 10 ani cu bune și cu rele, cu multe reușite și uneori cu nereușite. Din păcate, anul 2025 este marcat cu negru după marea pierdere a profesorului Valeriu Tabără. Un om extraordinar pe care l -am respectat și îl voi respecta tot timpul. Un om pe care l-am apreciat și îl vă voi aprecia toată viața. Stațiunea SCDA Lovrin îi datorează 99% existența”, a fost mesajul conf. Marinel Horablaga, directorul SCDA Lovrin.

Punctul central al evenimentului a fost prezentarea unei impresionante colecții de peste 350 de genotipuri de cereale păioase și rapiță. Au fost expuse atât soiuri și hibrizi creați de SCDA Lovrin, cât și creații genetice din rețeaua Academiei de Științe Agricole și Silvice (ASAS) și de la companiile partenere.

”Trebuie să fii la îndemâna fermierului și el trebuie să spună ce are nevoie. Astfel, trebuie să te conformezi cu cererea și să încerci să îi oferi produsul cel mai bun de care el are nevoie în ferma lui să îi aducă plus valoare. Asta facem noi la SCDA Lovrin!”, a mărturisit Ciprian Buzna, director științific.

Evenimentul a reunit fermieri, reprezentanți ai companiilor de agribusiness, oficiali din domeniul cercetării și dezvoltării agricole, precum și producători de inputuri și echipamente agricole.

Conf. univ. dr. Marinel Horablaga a remarcat că ediția din acest an a oferit o oportunitate valoroasă pentru schimb de cunoștințe și bune practici între cercetători, fermieri și companiile din sectorul agricol. În fiecare an, SCDA Lovrin a venit cu ceva nou și a încercat să îndrepte prezentările mai mult pe partea de cercetare agricolă cu produse ale stațiunii, decât să existe numai un câmp de expoziție cu soiuri și hibrizi creați în stațiune sau de companiile partenere.

Conf. Horablaga a adăugat că SCDA Lovrin pune accent foarte mult pe informații utile fermierilor în ceea ce privește schimbările climatice sau tehnologiile performante cu mare eficiență economică, fiindcă pe fiecare agricultor îl interesează să câștige un ban în plus după munca sa, iar SCDA Lovrin asta face, îl ajută pe fermier să aibă un câștig. Cu acești bani pe care îi va câștiga el va putea să își plătească impozitul la stat și salariile angajaților și să își poată reîncepe campania agricolă în anul următor, dar așa va putea sprijini și cercetarea agricolă care îl ajută să progreseze în fermă.

Conf. Horablaga a concluzionat: ”Cea mai mare satisfacție a unui cercetător este când vede că un producător agricol utilizează cu succes produsul lui, informația lui, oferită după ani grei de cercetare și îi aduce plus valoare celui care utilizează acest produs al cercetării. Îi îndemn pe fermieri să nu ezite niciodată să ne contacteze și să ne ceară sprijinul și sfatul în activitatea lor. Dacă știm, îi oferim răspunsul, dacă nu, ne documentăm și întotdeauna îl vom ajuta. Un producător agricol poate vedea la Ziua Câmpului de Cercetare și Dezvoltare Lovrin ceea ce nu poate vedea în altă parte. Nu poate vedea la o companie comercială care are doar interes comercial ceea ce poate vedea la SCDA Lovrin. Noi explicăm clar care sunt toate variantele din punct de vedere statistic, iar decizia rămâne la fermier”.

Pe lângă vizitarea loturilor experimentale, participanții au luat parte la discuții aplicate privind tehnologiile de cultură, tratamentele fitosanitare, densitățile optime și epocile de semănat.

Invitați speciali au fost președintele ASAS Timiș, Nicolae Dragomir, și Liliana Oneț, subprefectul de Timiș. Oneț a avut onoarea de a transmite un mesaj participanților, subliniind importanța cercetării și inovării pentru un sector agricol sustenabil, eficient și adaptat nevoilor viitorului și i-a felicitat pe organizatori și pe toți cei implicați în promovarea performanței în agricultura românească!

Pe parcursul evenimentului au fost vizitate câmpurile experimentale, unde cercetătorii și-au prezentat realizările, iar firmele producătoare de semințe, îngrășăminte și pesticide și-au arătat și ele noile produse.

