Sute de fermieri din Timiș, Arad și Caraș Severin au participat la Ziua Câmpului, de la SCDA Lovrin

Sute de fermieri din Timiș, Arad și Caraș Severin au participat la Ziua Câmpului 2023, la Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Lovrin, vineri 9 iunie.

La manifestarea tradițională ajunsă la ediția a opta și care an de an are un impact tot mai mare în rândul agricultorilor din Banat au fost invitate și autoritățile locale și județene, profesori-cercetători și studenți de la Universitatea de Științele Vieții Timișoara, în frunte cu rectorul Cosmin Popescu.

De asemenea, invitați au fost și reprezentanții Direcției Agricole Județene Timiș, în frunte cu dr.ing. Simona Jurca, vicepreședintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, Darius Georgiu, subprefectul Sorin Ionescu, precum și Nicolae Tritean, directorul SCDA Turda, Cluj, precum și directorul DAJ Arad, Ioan Martin, etc.

În fiecare an, SCDA Lovrin încearcă să aducă la aceeași masă toate firmele producătoare de imputuri în agricultură, distribuitorii și fermierii din zona de vest, cu prilejul acestei ample manifestări agricole extraordinar de importante pentru agricultura din Banat.

Astfel, în loturile experimentale ale stațiunii sunt testate o gamă largă de produse ale acestor companii și ale SCDA Lovrin, pentru a le pune la dispoziția fermierilor, iar la Ziua Câmpului, au fost prezentate rezultatele cercetărilor soiurilor de cereale.

Sutele de fermieri au luat contact direct în câmp cu loturile experimentale de rapiță cu tehnologia aplicată și un lot de grâu, semănat cu soiuri create la SCDA Lovrin, cum ar fi Biharia și Dacic, dar și cu soiuri de la companiile partenere. De asemenea, anul acesta au fost pregătite și un lot experimental și o nouă tehnologie, privind densitățile la grâu. Acestea au demarat în premieră anul acesta dar vor continua și pe viitor.

Conf.univ.dr. Marinel Horablaga, directorul SCDA Lovrin, a explicat că loturile experimentale au fost gândite pe suprafețe mai mici pentru a vedea cum se comportă culturile. Au început de la 200 de boabe germinabile pe metru pătrat, până la 1.200 de boabe germinabile pe metru pătrat.

“Vom face măsurătorile care se impun pe partea de biometrie partea de producție, iar la sfârșit, le vom suprapune pe ceea ce înseamnă rentabilitate.

Vrem să constatăm cu date concrete cum este mai rentabil să mergi cu 400 – 500 de boabe germinabile pe metru pătrat sau cu 800 -1200 de boabe germinabile.

Probabil că varianta cea mai bună va fi cu loturi semănate cu 800 – 900 de boabe de germinabile. Toate acestea coroborate și cu evoluția în timp a culturii respective.

Trebuie să recunoaștem că anul acesta am avut precipitații abundente, a fost umezeală, a fost căldură, a fost tot ce are nevoie culturile. Grâul a înfrățit foarte bine foarte bine și are densitate bună”.

Prof.univ.dr. Cosmin Popescu, rectorul USV, a declarat că este onorat să participe la acest extrem de important eveniment agricol, împreună cu profesori cercetători și studenți.

Prof. Popescu a mai atras atenția că educația la nivel academic este alături de cercetarea agricolă desfășurată la SCDA Lovrin.

Astfel USV este parteneră cu Stațiunea de Cercetare și Dezvoltarea Lovrin.

De asemenea există o colaborare foarte bună între cele patru universități de științe agricole din România cu Academia de Științe Agricole și Silvice condusă de prof. Valeriu Tabără.

“În această perioadă, la SCDA Lovrin, pot spune că există cea mai bună colaborare între educație și cercetare și suntem doar la început.

Este o chestiune de normalitate. Dascălii din universitate fac cercetare la SCDA Lovrin, iar studentii vin pentru a face practică și a vedea ce ceea ce se întâmplă în laboratoare si pe câmpurile experimentale.

În acest context, trebuie să atragem atenția că cercetarea agricolă nu mai face parte din securitatea alimentară, ci o putem trece în zona securității naționale”, a fost mesajul rectorului Cosmin Popescu, în fața sutelor de fermieri reuniți la SCDA Lovrin.

Darius Georgiu, vicepreședintele CCIA Timiș, el însuși mic fermier, a reamintit despre marea problemă cu care se confruntă agricultura din Banat și din întreaga țară, nerezolvată nici după 33 de ani: lipsa unităților de procesare!

De asemenea, Georgiu a venit și cu soluții!

“Trebuie să observăm că unii fermieri nu văd oportună asocierea și colaborarea în agricultură. Fiecare vrea să se descurce singur, dar trebuie să tragem atenția că pentru un fermieri cu 500 – 1000 – 2000 ha este foarte greu să-și poată pregăti o unitate de morărit de panificație de unul singur.

De aceea este nevoie de asociere și colaborare între mai mulți fermieri.

Vreau să atrag atenția încă o dată că trebuie încurajată asocierea și cooperarea în acest domeniu strategic: agricultura!

Astfel 5 -10 fermieri se pot uni pentru a dezvolta o investiție într-o fabrică, chiar dacă e de mici dimensiuni”.

Darius Georgiu a mai amintit că nu e obligatoriu să își facă o cooperativă, ci e foarte util și eficient un SRL. Astfel, se poate construi o moară, un punct de procesare și o unitate de panificație.

E un exemplu pentru grâu, dar în aceeași manieră se poate proceda și în celelalte sectoare ale agriculturii cu mare succes.

Darius Georgiu a reamintit că astfel Camera de Comerț Industrie și Agricultură Timiș încurajează cooperarea și face apel către fermieri să colaboreze și să își dezvolte unități de procesare, șansa dezvoltării eficiente și reziliente pe puternica piață comună a Uniunii Europene.

“Fermierii vor primi toți sprijinul nostru, al CCIA Timiș. Mesajul este că unirea și colaborarea într-un scop comun pentru procesarea materiilor prime agricole este foarte necesară. Suntem exportatori de materie primă, iar acest lucru nu e chiar benefic pentru agricultura românească”, a mai spus Georgiu.

Știm cu toții că 80% din cantitățile de cereale se îndreaptă către portul Constanța. Doar transportul costă 30 -40 € pe tonă. Dacă grâul este dus în Italia pe roți, costă 50 € pe tonă. 50 € la un preț mediu de 200 € pe tonă înseamnă 25%. Este uriaș acest preț.

” L-am putea împărți și să dăm o parte fermierului, în loc să îl ducem să îl procesăm în Italia cu plus valoarea de acolo. Mai indicat este să faci o moară aici să procesăm aici în țară, iar acei 20 € -50 € în plus să îi dăm fermierului român”, a concluzionat Darius Georgiu.

Subprefectul, Sorin Ionescu, a vorbit despre importanța agriculturii care trebuie privită ca un domeniu de siguranță națională pentru România!

“Instituția Prefectului Timiș este pentru prima dată prezentă la acest tradițional și frumos eveniment agricol Ziua Câmpului de Cercetare și Dezvoltare de la SCDA Lovrin. De aceea eu vă promit că vom fi prezenți la toate evenimentele pe care le veți organiza de acum încolo.

Timișul este un plămân agricol al României. Agricultura nu mai este o problemă de producție, ci de securitate națională.

De aceea consider că trebuie schimbată strategia în ceea ce privește agricultura. De acum încolo obiectivul nostru este să fim mai competitivi și mai calitativi în tot ceea ce facem și producem, iar producătorii agricoli din Timiș au această tradiție a calității și competitivității. Vă doresc ca tot ceea ce faceți să se găsească pe masa consumatorilor români”, a fost mesajul subprefectului Ionescu.

Scopul SCDA Lovrin este de a genera, gestiona, valorifica şi implementa rezultatele cercetării stiintifice și ale dezvoltarii tehnologice, privind materialele biologice valoroase, tehnologiile de cultura vegetală, de crestere şi ingrijire a animalelor, transformarea resurselor agricole în produse alimentare, utilizarea rațională și conservarea resurselor naturale ale pământului.

În încheiere, conf. Horablaga a concluzionat: “De opt ani de zile, încercăm să fim alături de fermierii din Timiș și din zona Banatului. Vrem să ne și rebrenduim, să venim cu un nou tip de proiect, cu un nou tip de abordare, cu mai multă știință și cercetare, cu mai multă inovare.

Toate acestea alături de partenerul principal, Academia de Științe Agricole și Silvice, mama noastră și a celorlalte stațiuni de cercetare din România, condusă cu mare eficiență de profesorul Valeriu Tabără, fost cercetător și la SCDA Lovrin.

Alături de ASAS, partener principal este și Universitatea și de Științele Vieții Timișoara.

Să reamintim că președintelui ASAS, Valeriu Tabără, SCDA Lovrin îi datorează foarte multe. De aceea îi mulțumim că este alături de noi”.

