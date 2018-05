Sute de invitați din Timiș, Arad și din Serbia au marcat Ziua Națională a Costumului Popular, la Timișoara

Duminică 13 mai, la Hotelul Timișoara, a avut loc o mare și emoționantă sărbătoare folclorică, la care au participat sute de invitați din mai multe localități din țară, îndeosebi din județele Timiș și Arad, dar și din Serbia și Republica Moldova, cu prilejul marcării Zilei Naționale a Costumului Popular din România.

Sufletul manifestării a fost Maria Grapini, europarlamentarul PPU-sl, la inițiativa căreia a și fost promulgată, cu trei ani în urmă, legea privind instituirea Zilei Naționale a Costumului Popular. La Hotelul Timișoara au fost prezenți istorici, profesori universitari, scriitori, timișoreni, oameni care-și iubesc orașul, țara și tradițiile.

“Această zi deosebită pentru tradiția românească, a două duminică din luna mai, este stabilită prin Legea nr. 102 din 13/05/2015 ca Legea Costumului Tradițional din România! Cum să știe copiii, nouă generație, dacă noi, generația care am preluat tradițiile românești de la străbunicii noștri, nu le transmitem mai departe? Poate între știrile repetate privind accidentele, cine mai are o amantă sau cine a devenit mai bogat (în bani nu spiritual) va fi transmisă și această știre că la Timișoara a fost marcată Ziua Națională a Costumului Tradițional! Trebuie să remarcăm că Ziua Universală a Iei este în 24 iunie! În data de 12 mai este Ziua Naționala a Costumului Tradițional. Fac această precizare să se știe clar, pentru că am văzut că se face confuzie între Ziua Iei și cea a Costumului Tradițional din România!”, a subliniat Maria Grapini.

Duminică, la Hotelul Timișoara, prof. univ. dr. Viorica Bălteanu a făcut o prezentare a istoriei frumosului costum popular, care a fost purtat cu mândrie de-a lungul istoriei României, nu numai de Regina Maria, dar și de mari artiști, actori, scriitori, pictori și de multe alte personalități. De asemenea Ansamblul Folcloric al Școlii din Jebel a făcut o extraordinară demonstrație de dansuri populare bănățene, spre încântarea celor prezenți, iar Maria Grapini nu s-a putut abține să nu se prindă în joc, alături de minunații și talentații copii dansatori.

