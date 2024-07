Sute de timișoreni au stat la coadă să semneze Planul Simion

După ce George Simion, președintele AUR, a semnat 4.000 de contracte online, iar la București și la Cluj în primele două zile a semnat 1.500 de documente, miercuri 24 iulie, a ajuns și la Timișoara, unde l-au așteptat sute de oameni.

“Preconizez că voi semna între 400 și 600 contracte la Timișoara, pentru cetățenii dornici de a avea o locuință”, a declarat Simion.

Construcția de locuințe este una dintre cele 200 de măsuri care fac parte din planul Simion în campania pentru președinția României. George Simion a declarat că atât la Timișoara, cât la Cluj, Iași, București și în toate marile orașe există mari probleme cu spațiul locativ și cu dezvoltarea noilor cartiere.

“Eliminând profiturile imense de la 50 până la 500% ale dezvoltatorului imobiliar, eliminând prețul terenului, al infrastructurii și introducerii utilităților, care trebuie făcute de stat, și inclusiv eliminând prețurile pentru plata obținerii autorizațiilor care sunt costuri ascunse, eliminând toate acestea costuri putem ajunge la 500 – 600 de euro metru pătrat desfășurat pentru construcția unui bloc de locuințe. Nu este o schemă FNI sau Caritas cum au încercat în spațiul public contra cost adversarii noștri politicii să inducă ideea în opinia publică, mă refer la PNL. Au plătit articole în presă să spună că este o mare amenințare ceea ce candidatul AUR, George Simion, propune”, a declarat Simion, miercuri la Timișoara.

George Simion spune că bineînțeles că măsurile de guvernare prin planul Simeon nu pot fi înfăptuite numai de președinte. Este nevoie de președinte și de executiv. Este nevoie ca o majoritate parlamentară să susțină acest program.

“Dobânzile cămătărești practicate de unele bănci, prețurile mult prea mari, pentru marea masă a populației sunt probleme cu care românii se confruntă pe care noi le abordăm direct și încercăm să propunem o soluție realizabilă. Acesta este planul Simion. Aștept să văd care este planul PSD – PNL, aștept să văd care sunt soluțiile lor, fiindcă de 34 de ani în loc să avansăm în unele domenii se pare că am regresat”, a declarat candidatul AUR la președinția României.

Simion a recunoscut că numărul cel mai mare de solicitanți este aici la Timișoara. Și el a fost surprins de mărimea cozii formate în fața sediului AUR.

“Asta înseamnă că există interes. Actualii guvernanți vor să acrediteze ideea că acest plan nu este posibil. Cea mai bună reclamă a planului Simion o fac reprezentanții PNL care ne-au atacat astăzi prin toate mijloacele pe care le au la dispoziție”, a mai spus Simion.

Locuințele nu se vor construi peste noapte. Primele apartamente din planul Simion vor fi finalizate în a doua jumătate a anului 2026.

Ce se va întâmpla cu planul dacă George Simion nu va deveni președinte?

“Acest contract are o clauză sustensivă prin care putem realiza acest plan, fiindcă mi-l asum numai dacă devin președinte. Dacă nu voi câștiga președinția, voi face demersuri pe lângă viitorul guvern și viitorul președinte să promovez acest plan și beneficiile sale pentru ca să fie pus în practică”, a spus George Simion.

Semnatarii contractului au încredere în Simion

Cristian este unul dintre primii care au obținut un contract semnat de Simion, miercuri la Timișoara: “Am aderat la acest plan, fiindcă m-a atras modul în care a fost prezentat și felul în care este domnul George Simion. Am o fetiță, locuiesc cu părinții și aș vrea să am și eu o casă propria, unde să locuiesc cu familia mea”.

Dorin: “Am aderat la acest plan, fiindcă reprezintă o speranță că se va mai schimba ceva în bine în România. Am specificat pentru refinanțare, am un credit pentru casă. Am încredere în acest plan”.

Georgeta: “Am un băiat tânăr, iar domnul Simion este tânăr și copilul meu dorește ca domnul George Simion să fie președintele țării. Luptăm pentru ca George Simion să devină președintele țării. Avem copii și dorim ca domnul Simion să fie cu tineretul, președintele României”.

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe: ”Totul e o schemă de tip CARITAS”

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe, a afirmat miercuri, despre Planul lui George Simion prin care promite case la preţuri mici că asistăm în plină zi la o înşelătorie cât… casa. El arată că ”George Simion şi AUR nu vor da nici apartamente, nici credite ieftine, nu pentru că nu vor avea puterea, ci pentru că este imposibil şi totul e o schemă de tip CARITAS”. Liberalul spune că toate temele şi subiectele inventate de George Simion şi AUR sunt create pentru a deraia România de pe drumul european, pentru a diviza şi inflama societatea, iar asta ajută doar Marele Urs de la Est, prietenul nevăzut al tov. Simion.

”Asistăm în plină zi la o înşelătorie cât… casa. George Simion şi AUR nu vor da nici apartamente, nici credite ieftine. Nu pentru că nu vor avea puterea, ci pentru că este imposibil şi totul e o schemă de tip CARITAS de păcălit oameni nevoiaşi. O schemă frauduloasă de tip: dă-mi datele personale ca să-ţi vând aer. Nimeni nu se întreabă unde ajung acele date şi ce face AUR cu ele!”, scrie Ionuţ Stroe într-o postare pe Facebook.

Stroe îl acuză pe ”tovarăşul Simion că s-a specializat în păcălit oameni. Iar acum se joacă cinic cu emoţiile şi visurile unor oameni de a-şi cumpăra o locuinţă”.

”Lista de înşelătorii e lungă, începând cu panica legată de vaccinuri că vom fi „cipaţi” şi mergând până la aşa-zisa desfiinţare a cashului, furtul de copii, secarea Canalului Bîstroe şi multe alte inepţii. Că există un public pentru aşa ceva, români speriaţi sau mult prea creduli, care stau în caniculă să-şi facă un contract fictiv pentru casă, asta nu e îndoială. Şi da, este trist. Ceea ce este problematic este de ce un om politic se coboară atât de jos să profite de aceşti oameni pentru propriul său câştig electoral”, subliniază Stroe.

Partidul REPER a cerut, miercuri, Parchetului General demararea unei achete urgente în cazul “contractului” Simion

Partidul REPER a cerut, miercuri, Parchetului General demararea unei achete urgente în cazul “contractului” Simion şi explicaţii publice liderului AUR despre modalităţile concrete în care acesta îşi va onora contractul faţă de români.

“Cer Parchetului General să se sesizeze din oficiu în cazul “contractului” lui Simion. Este şocant cum autorităţile române, împreună cu o ţară întreagă, asistă impasibile la cea mai mare escrocherie post Caritas, pe care o ridică la rang de artă un extremist cu aspiraţii prezidenţiale. El invită românii să semneze împreună un contract prin care, din ipotetica funcţie de preşedinte al României, le oferă locuinţe de 35.000 de euro, le refinanţează credite şi le rezolvă multe griji ale vieţii”, a declarat Ramona Strugariu, copreşedintă REPER.

Potrivit Ramonei Strugariu, ”Simion colectează ilegal datele personale ale românilor, inclusiv codul numeric personal şi alte informaţii sensibile, în numele unei miniciuni ordinare”.

”Simion nu poate semna un contract prin care se angajează în numele unei funcţii publice pe care presupune că o va ocupa în viitor. Dacă este convins că poate onora angajamentul asumat în contract, să prevadă despăgubiri echivalente cu sumele promise, în caz de neîndeplinire a obligaţiilor. Simion, chiar dacă ajunge preşedinte, nu îşi poate îndeplini obligaţiile prevăzute în contract. Cine are minima curiozitate de a citi în Constituţia României care este rolul şi care sunt atribuţiile preşedintelui vede acolo, scris negru pe alb, că preşedinţia nu este firmă de construcţii, nici instituţie financiară, că niciodată un preşedinte, nici măcar Parlamentul sau Guvernul nu pot avea asemenea atribuţii. Poate doar în Coreea de Nord”, arată copreşedinta REPER.

Gheorghe MIRON

Comentarii

comentarii