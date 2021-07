SYMBIOSIS – de la Paris și New York, la Muzeul de Artă Timișoara

Amplasată în salile care fac legătura între colecția Corneliu Baba și cea a modernilor români, expoziția „SYMBIOSIS. Dan Voinea meeting the masters” este deschisă în perioada 21.07-31.10, la Muzeul Național de Artă Timișoara, din Piața Unirii.

Aceasta conține, pe lângă lucrările recente din solo show – o parte din ele fiind extensie a expozițiilor începutului de an din Paris și New York – și o selecție din perioada atelierului din Berlin, care va substitui timp de peste trei luni câteva dintre pânzele lui Corneliu Baba și o parte dintre cele ale modernilor Nicolae Tonitza, Ștefan Luchian etc. Prin „SYMBIOSIS”, Muzeul Național de Artă din Timișoara vă invită la primul proiect de expoziție în colaborare cu artistul Dan Voinea. Aflat în portofoliul Slag Gallery New York și Galerie RX Paris, Dan Voinea iese pentru prima oară la rampă după zece ani de absență în România. O face într-un gest de admirație la adresa maeștrilor artei romanești.

”Este un proiect fără precedent în muzeele noastre, care pune în dialog arta contemporană cu cea modern și chestionează granițele fluide dintre ele. Expoziția aduce în spațiul muzeal lucrări care invocă mutațiile produse în conștiința și natura umană în ultimele decenii. Proiectul are ca scop implicit o dinamică de transit între concepții, realități, convenții estetice, dimensiuni ale reprezentării”, este mesajul Muzeului de Artă Timișoara.

Selecția de lucrări vizează integrarea unor forme expresive contemporane într-un context trans-temporal, fiind un prilej de reflecție asupra rupturilor de falie și a continuității unor elemente de limbaj vizual.

„Tema ce caracterizează picturile cele mai recente ale lui Dan Voinea este legată de infinitele posibilități dinamice ale expresivității umane. Chipuri reale și posibile, animale totemice, fațete anticlasice ale portretului capătă contur într-o atmosferă onirică, în care fundalul simplu și intens conține date selective ale unui spațiu cu potential de peisaj. Autorul păstrează și perpetuează în toate seriile picturale misterul ce caracterizează gustul pentru ceva ce nu este încă desăvârșit, nici creat, dar este pe cale să se contureze. Potențialitatea formei este căutată fie prin suprapuneri palimpsestice de expresii, fie prin tușe impulsive, ca directe descărcări de energie vitală. Această deschidere generoasă către capacitatea modelatoare a ființei creează conexiuni și proiecții posibile, în care scenariul auto-restaurării sau cel al auto-distrugerii devin fațete ale realității iminente. Tușele largi, culorile saturate, detaliile bine gândite și amplasate strategic, creează spații și interspații secvențiale, ca episoade onirice ale unei realități narative care este pe cale să se contureze. Interesul lui Voinea pentru procesualitate este conținut în caracterul dinamic al imaginilor create, în care întâlnim o pluriperspectivare de ordin conceptual și fizic. Pictura lui Dan Voinea este atemporală, gravă, liberă și experimentală.” Notează Andreea Foanene, curatoarea expoziției.

Titlul „SYMBIOSIS. Dan Voinea meeting the masters” este o aluzie la ideea de conviețuire și de schimb reciproc avantajos de informații, suflu, energii. În relațiile simbiotice, în lipsa unuia dintre organisme, existența celuilalt, în unele cazuri, nu mai este posibilă.

Vernisajul expoziției va avea loc în data de 21.07.2021 la orele 18:00, în Sala Barocă a Muzeului Național de Artă Timișoara.

Dan Voinea s-a născut în1970 și este artist român, absolvent al Universității Naționale de Arte din București, în1996. El trăiește și lucrează în Craiova și București. În ultimii 10 ani a expus exclusive în afara țării. Este reprezentat de Slag Gallery NY și Galerie RX Paris. Are lucrări în colecții publice și private în România, SUA, Germania, Franța, Elveția, Olanda, Austria, Spania, Singapore.

O selecție de expoziții ale autorului cuprinde: 2021 – DUAL NATURE, Slag Gallery, Chelsea, NY; 2020 – 2021 STEP-NATURE, Galerie RX, Paris; 2019 – ART NOW, Hearst Gallery, New York; 2018 – BLINDSCAPE, Slag Gallery, Brooklyn, NY; 2017 – Solo Show, VOLTA New York Art Fair; 2017 – Solo Show, KunstvereinWorms, Germania; 2017 – ART@SAP Foundation, Walldorf, Germania; 2016 – BLOOM, Slag Gallery & HALO Foundation, New York, 2015 – ABSENTLY YOURS, Slag Gallery, Brooklyn, NY; 2014 – DEFACED, Boulder MoCA, Colorado; 2013 – GROUP DYNAMICS, Brandt Gallery, Amsterdam; 2013 – A MOMENTARY RISE OF REASON, “Beers Gallery”, London.

